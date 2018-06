O regresso ao espírito hippie

Os veteranos californianos The Brian Jonestown Massacre retornam aos sons dos seus começos em S. Francisco.

Por Adolfo Luxúria CanibalOs californianos The Brian Jonestown Massacre são pouco conhecidos do grande público, a não ser, porventura, pela participação no documentário ‘Dig’ (2004), do realizador Ondi Timoner, que durante sete anos captou a relação de amor-ódio entre a banda e os The Dandy Warhols, em particular entre os respectivos líderes, Anton Newcombe e Courtney Taylor- -Taylor. No entanto, desde o pioneiro ‘Methodrone’, de 1995, são já senhores de uma longa e interessante obra, com ‘Something Else’, o primeiro dos dois discos que prevêem editar este ano (‘Drained’ está apontado para Setembro), a ser o seu 18º álbum de estúdio. E se durante estes anos a música foi mudando, do ‘shoegaze’ inicial, passando pelo ‘garage’ e o psicadelismo dos anos 60, até à folk, à ‘world music’ ou à electrónica, também a formação do grupo tem tido uma constante variação à volta do fundador, compositor, cantor e multi--instrumentista Anton Newcombe.Apesar disso, os The Brian Jonestown Massacre mantêm um carácter distintivo incontornável, que decorre do talento agregador do líder, não tanto homem-orquestra mas mais polo dinamizador a irradiar criatividade à sua volta. Esse carácter distintivo assenta na simplicidade em que se baseia a música da banda, seja nas melodias, nos acordes ou nas harmonias, e cuja sobreposição em camadas acaba por criar um rock psicadélico simultaneamente eufórico e hipnótico.E ‘Something Else’, contrariamente ao enunciado no título, é mais um bom exemplo disso: gravado nos estúdios que em 2014 Anton Newcombe montou em Berlim, depois de em 2005 ter trocado os Estados Unidos pela Europa, e editado pela sua própria editora, é menos experimental que as últimas obras, num retorno ao espírito dos primeiros tempos para reencarnar a inocência ‘hippie’ californiana de outras eras, com momentos em que a música parece mergulhada num torpor de nuvens narcóticas alucinadas e outros onde flui com uma energia de ‘junkie’ em desespero. Mas sempre com aquele toque de classe típico dos The Brian Jonestown Massacre! Que é como quem diz Anton Newcombe…