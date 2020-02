O regresso do caos e da fúria

O ‘rock’, nas suas diversas tipologias, deixou de ser um género musical comercialmente relevante. Quem esteja atento aos sons que fazem a banda-sonora do quotidiano já deu conta do seu gradual desaparecimento, seja das ondas radiofónicas ou dos ‘tops’ de venda ou preferência de estabelecimentos e ‘sites’ de comércio musical, seja dos ambientes da generalidade de lojas e bares ou das iconografias dos produtos de grande consumo, paulatinamente substituído pelo ‘rap’ e pela ‘pop’ mais xaroposa.



Isso não quer dizer, ao contrário do apregoado, que o ‘rock’ tenha morrido – pelo contrário, está mais vivo, radical e inventivo do que nunca, como se pôde ver pela ditirâmbica recepção ao disco dos Fat White Family, ‘Serfs Up!’, editado o ano passado –, simplesmente passou a ter existência mais marginal e ‘underground’.





Como o ‘jazz’ ou a música erudita… Mas quem teve oportunidade de ver os Fat White Family a 9 de Setembro de 2016 no Reverence Festival sabe que os seus concertos são imperdíveis, tal a intensidade com que são sentidos e vividos.Exactamente o contrário da inocuidade tão enaltecida pelos tempos da contemporaneidade! Herdeiros directos de uma linhagem ‘rock’ onde o perigo e a urgência são o combustível primordial, os concertos dos Fat White Family, como acontecia com os dos New York Dolls ou os dos The Stooges – para só citar dois incontornáveis representantes dessa elite do caos e da fúria –, transpiram uma ameaça indefinida, como se, despoletado pela combustão sónica a que dão azo, tudo neles pudesse acontecer.Formados em 2011, em Londres, pelos irmãos Saoudi, Lias e Nathan (voz e teclados), e por Saul Adamczewski (guitarra), os Fat White Family, com o seu som viscoso e vicioso, geraram desde logo uma enorme excitação. E se a sua postura não era isenta de riscos – como o prova a implosão da banda em 2017 – o certo é que deu frutos e regressam agora a Portugal adubados pela excelência de ‘Serfs Up!’, incluído na generalidade das listas de melhores discos do ano. Que será certamente a base dos seus concertos agendados para Porto e Lisboa…Antiga ortografia

Exposição: Paisagem entre o abstracto e a figuração

Instalação de dois trabalhos vídeo do norte-americano Peter Burr, ‘Dirtscraper’ (2019), que apela à noção de videojogo generativo para teorizar uma paisagem de crescimento urbano, e ‘Pattern Language’ (2017), que através de um índice de padrões estruturais constrói um labirinto em constante mutação.

Filme: Quando o desamparo se dá a ver sem ardis

A partir de um homicídio, Ico Costa, na sua primeira longa-metragem, lança-se no exercício nada evidente de filmar o pensamento do homicida, antes do acto e depois na fuga, o silêncio dos gestos obsessivos que lhe acusam a tormenta, sem psicologismos nem moralismos, e o resultado é um filme espantoso.

Livro: Tacteando pela comprida aliança da vida

No ofício de tentar ver no escuro, a poesia de Cláudia R. Sampaio ergue-se furiosa e contundente, com uma urgência absoluta e necessária que não teme a procura nem a dúvida nem a exposição do mais íntimo e vulnerável nem a infecção primordial de todo o grotesco que a circunda, na demanda da ternura.

Fugir de…PSP

Não é novidade a mentalidade corporativa dos polícias e a forma como se protegem face a terceiros, poder político, judicial ou população, mas vir com a enésima desculpa da queda para justificar o estado comatoso do rosto de uma cidadã depois de a terem detido ou lançarem a suspeita de que essa cidadã (por ser negra?) poderá ter transmitido doenças graves ao agente que mordeu (raiva?), como se fosse um bicho bravio, só vem levantar dúvidas se, para além de corporativa, a PSP também não será racista. O que explicaria o Movimento Zero…