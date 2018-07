Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Rock in Rio da ciência

Da Inteligência Artificial à investigação clínica nada ficou por debater na maratona do 'Ciência 2018'

Por João Ferreira e Marta Ribeiro da Silva | 00:30

O maior encontro de Ciência e Tecnologia de Portugal reuniu esta semana mais de 3500 participantes no Centro de Congressos de Lisboa. Uma maratona de três dias de Ciência com investigadores de todo o Mundo, estudantes e público em geral. No ‘Ciência 2018’ nada ficou por debater.



Desde os principais desafios da ciência espacial e da Inteligência Artificial até à revolução que as inovações científicas estão a operar na Agricultura e na Investigação Clínica. Na área expositiva foram anunciados a Lisboa e ao Mundo 90 projetos em curso nas unidades de investigação sediadas em Portugal. Uma dessas unidades, o Instituto de Sistemas e Robótica, apresentou robôs que podem ser usados para fazer companhia a velhos e novos, exercício físico, explorar o fundo do mar ou ajudar astronautas na Estação Espacial.



Pedir mais e melhor era impossível. Estes robôs – acreditem, vão passar a fazer parte das nossas vidas num futuro que é para já. Mostrar os caminhos do futuro é o que se faz no ‘Ciência 2018’. Isso mesmo é sublinhado por Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva, "o ‘Ciência 2018’ é um encontro onde se discutem áreas do conhecimento relevantes para a comunidade científica e para a sociedade, num espírito aberto e numa atitude crítica e de desenvolvimento".



Uma das definições mais "inovadoras" do encontro é de Maria de Belém Roseira, para quem "o ‘Ciência 2018’ é o Rock in Rio da Ciência". À boleia da comparação da antiga ministra da Saúde aqui ficam os números deste autêntico festival de Ciência: mais de 3500 participantes; 92 sessões; 565 comunicações e mais de 90 demonstrações científicas. Para o ano há mais!