Cinha Jardim e a filha mais nova, Isaurinha, têm "um amor muito especial por cães" e as duas foram-se muito abaixo quando Juanita, uma simpática ‘boxer’, branca e surda, que fez parte do clã durante 11 anos, morreu em 2015."Demorou um certo tempo até conseguirmos aceitar outra cadela. Entretanto surgiu esta, muito branquinha, que nasceu no meio de sete ou oito irmãos, e o meu genro acabou por pensar que para a Isaurinha ia ser uma ...