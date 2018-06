Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os Cuidados que as grávidas devem ter na praia

Uma boa hidratação é fundamental para a saúde da mãe e do bebé

Por Miguel Balança e Fernanda Cachão | 00:30

A futura mamã pode ir de férias como qualquer outra pessoa, desde que siga alguns conselhos .



Com a chegada do verão e em fuga declarada ao stress, milhares de famílias rumam a Litoral onde, temporariamente, se alteram hábitos e rotinas, também da mulher grávida que, apesar da época estival, não deve meter férias ao cuidado da sua saúde e da do bebé. Celina Ferreira, médica especialista em Obstetrícia, recorda o aumento do risco associado à desidratação como uma das principais complicações fruto da época. A sub-hidratação sazonal induz uma "diminuição do liquido volémia [em circulação no corpo], o que pode aumentar o risco do útero se tornar contrátil e ameaçar com um parto prematuro ou pré-termo", alerta. O fenómeno - como em crianças ou idosos - faz merecer especial atenção na grávida, para quem o risco de infeções urinárias causadas pelo desadequado consumo de água também aumenta. Como medida preventiva, a clínica sugere um "reforço hídrico, sob a forma de água, sumos ou qualquer outro líquido adequado, sem açúcar". Num quadro comum com o da população em geral, a época quente concorre ainda para um aumento do registo de infeções gastrointestinais causadas pela "má preservação dos alimentos". Com uma ingestão de líquidos mais substancial, a "alimentação da grávida deve ser saudável, variada e fracionada", recorda a especialista.

Celina Ferreira adverte ainda que "todas as situações clínicas que impliquem repouso contraindicam a frequência da praia" - uma gestação marcada por descolamentos incipientes da placenta ou notório risco de aborto prematuro afastará a futura mãe do areal. Nos restantes casos, na praia ou piscina, recomenda-se proteção solar e resguardo. "Como dizem os dermatologistas: até às 11 e depois das 17 horas."





Banhos sem preocupações



ara a especialista, para quem o quesito se resume a uma "questão de gosto", não existe qualquer contraindicação ao uso de piscinas ou ao banho em mar. "Se há prazer pessoal faz bem, com certeza", diz. Apesar de as temperaturas altas acrescerem a mãe de cuidados, "não há necessidade de consultas antes ou pós-férias", esclarece.

Em caso de alteração notória deverá recorrer ao serviço de Urgências.