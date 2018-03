Os direitos disparatados

Ainda bem que todos temos direitos, mas a possibilidade de criar salas de tatuagem nas prisões é no mínimo bizarra.

No princípio, não havia direitos. Nem o Adão nem a Eva se lembraram de exigir tal coisa a Jeová. Por ali andavam no Éden, meios nus, regulando-se de acordo com os seus apetites. Até que, no século XVIII, em França, eclodiu uma Revolução que estabelecia os Direitos do Homem. E também da Mulher, mas nessa altura ainda ninguém se preocupava com o politicamente correcto. Com o passar do tempo, e porque escrever constituições é fácil – basta juntar três intelectuais e dar-lhes uma folha de papel –, os direitos tornaram-se extensos. Basta ler a nossa Constituição (revisão de 2005), com os seus 296 artigos, para o verificar. Às vezes, entre o cereal da manhã e o chá Earl Grey, entretenho-me a ler o que se incluiu nesse texto sagrado. Num país de advogados no desemprego, a tendência foi para se acrescentar mais um, mais dois, mais três direitos.

O disparate

Tomei conhecimento que tinha sido publicado no Diário da República um despacho que estipulava a criação, nas prisões, de "espaços de tatuagem". Invocando a Constituição, a responsável na Direcção Geral de Saúde pela área das hepatites virais, SIDA e tuberculose, Isabel Aldir, especificou que os cuidados previstos para quem está "do lado de dentro" deveriam ser iguais aos de quem está "do lado de fora". Nada a dizer quanto ao tratamento daquelas doenças, mas, que eu saiba, a necessidade de se fazer tatuar não faz parte dos Direitos do Homem. Há, é certo, uma tendência, positiva, no sentido de os reclusos portadores de doenças serem atempadamente tratados. O dislate vem a seguir.

Na opinião daquela senhora, o mesmo se deve passar no que respeita a tatuagens. E explica que o "protocolo" assinado abre a porta a "se criarem salas próprias". A ideia de prisão consiste em retirar da sociedade os elementos que podiam voltar a matar, roubar ou violar. Nalguns casos, e bem, as autoridades tentaram esquemas que permitam aos reclusos aprendizagens úteis. Pode ser que a reabilitação seja um sonho, mas é um bom sonho. Ceder a eventuais exigências dos reclusos em fazer inscrever nos seus braços sereias, caveiras e corações é um disparate.



JUSTIÇA

Bem feito, Manuel Maria Carrilho!

Tenho acompanhado o caso Manuel Maria Carrilho/Bárbara Guimarães. Depois de ter sido julgado culpado por factos envolvendo violência doméstica, este exemplar do macho ibérico acaba de ser condenado por agressão a Pedro Strecht, o médico que depôs em tribunal sobre o estado psíquico dos filhos do casal. Bem feito.

ESTATÍSTICAS

O mundo está agora muito melhor

Ao contrário do que alguns amigos meus dizem, o mundo não está cada vez pior. Para constatar os progressos, basta olhar as estatísticas. A nível mundial, entre 2000 e 2012, a percentagem de crianças a trabalhar passou de 23% para 17% e o número de pessoas com fome desceu de 1,01 biliões em 1991 para 815 milhões em 2016.

SÉRIE DE TELEVISÃO

A mulher mais sexy do Mundo

Acabo de descobrir a actriz mais sexy do mundo. Chama-se Mackenzie Davis e aparece na série televisiva ‘Halt and Catch Fire’. Gosto do seu corpo andrógino e da sua boca carnuda. É-me difícil entender o funcionamento dos computadores, pelo que, às vezes, o enredo me parece incompreensível, mas os nerds vão adorar.

Texto escrito na antiga ortografia