Os donos da bola: milionários que mandam no mundo do futebol

O dia em que viu o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões depois de nove anos e 1,3 mil milhões de euros gastos não foi, embora pudesse sê-lo com legitimidade, o dia mais feliz de Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi.Esse já estava escrito na história do magnata do clube francês - que, só para a próxima época, já contratou Lionel Messi e outros quatro galácticos (Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum) - desde os 5 anos. Nasser pescava com o pai em alto-mar quando uma corda se enroscou no motor do barco e os dois ficaram três dias sozinhos até serem resgatados por um navio que passou perto e os avistou.