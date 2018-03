Os exercícios que melhoram também o desempenho sexual

Podem doer mas reforçam a resistência cardiovascular, os músculos pélvicos e a flexibilidade. E isso nota-se no ato.

Por Vanessa Fidalgo | 01:30

É certo e sabido que o exercício promove a resistência de base, traz melhorias cardiovasculares, de mobilidade e funcionalidade motor, o que se traduz num melhor desempenho de diversas atividades, incluindo a sexual. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia descobriu até que aqueles que fazem exercício físico 40 minutos por dia têm, em média, o dobro da atividade sexual e duas vez mais desejo que aqueles que só realizam 20 minutos de caminhada.

Os resultados não espantam aos profissionais da área desportiva, habituados a pesar na balança o esforço versus os seus benefícios.

"Naturalmente que o exercício, ao promover o bem-estar geral e a melhoria da condição física, vai trazer melhorias em várias áreas. Ao começar a treinar, existem efeitos hormonais positivos que podem levar a uma melhoria do desempenho sexual, como o aumento da testoterona (principalmente nos homens) e do estrogénio (nas mulheres), hormonas que têm um efeito no aumento do desejo sexual e melhoria no funcionamento dos órgãos sexuais. Também existe o aumento das endorfinas, hormona que irá levar a uma maior sensação de bem- estar, humor e alegria ao longo do dia", explica o personal trainer João Maldonado. Uma boa condição cardiorrespiratória vai, por isso, ajudar à atividade sexual. "Para tal, são aconselhados exercícios aeróbios como, por exemplo, a caminhada, a corrida, a natação e a bicicleta. Estes exercícios vão ajudar a pessoa a sentir-se menos cansada durante a atividade sexual", acrescenta.

A hormona essencial

Ainda assim, é possível potenciar a vontade e o desempenho entre quatro paredes através de exercícios mais específicos. "Para as mulheres, o exercício físico torna-se muito importante, porque aumenta a vascularização, que por sua vez é um facilitador do orgasmo. Por outro lado, mulheres que praticam exercício físico têm mais estrogénio no corpo, que é a hormona responsável pela lubrificação vaginal no momento da excitação. Importante, também, de referir é que durante o exercício físico o nosso corpo produz uma hormona chamada ocitocina, que melhora o humor, a autoestima e a confiança, algo essencial para que a mulher se sinta melhor", explica, por seu turno, a personal trainer Liliana Barros.

Um bom "reforço muscular dos membros inferiores (pernas e glúteos), dos abdominais e de todo o pavimento pélvico, não esquecendo também os alongamentos, muito importantes para o ganho de flexibilidade" vão contribuir também para a atividade sexual. E tudo isto pode ser obtido com exercícios localizados simples, que podem ser feitos no ginásio ou em casa. Os mesmos efeitos positivos são assegurados por aulas mais específicas, como o método pilates ou o yoga, tão adequados para homens como para mulheres.

Por isso, além das boas notícias, fica uma lista de exercícios que pode realizar para melhorar a sua condição física e a funcionalidade e mobilidade motora. Já não há desculpas para não juntar o útil ao agradável.



PILATES PARA AMBOS

São adequado para homens como para mulheres, o pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução, o que permite reeducar o movimento e proporcionar equilíbrio muscular e mental. Os exercícios, que misturam treino de força e flexibilidade, trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, através de movimentos suaves e contínuos que promovem o fortalecimento e a estabilização dos músculos centrais do corpo (abdómen, coluna e pelve). "Melhora a postura, alonga e tonifica sem dar aumento de volume. E quando o corpo está bem, tudo corre e sabe melhor", confirma a professora de pilates Thais Caniceiro.

Double Leg Stretch

Iniciar com o tronco elevado, as duas pernas fletidas ao peito e as mãos agarradas aos tornozelos, mantendo a zona lombar bem apoiada no chão. Ao inspirar, estender os braços e as pernas em simultâneo, alinhando os braços com as orelhas e mantendo as pernas elevadas na diagonal. Ao expirar, retornar à posição inicial. Toda a força necessária para fazer o exercício deve estar concentrada nos abdominais.

Single Leg Stretch

Iniciar com o tronco elevado e a perna direita fletida junto ao peito, agarrando a perna pelo joelho. A mão ao lado da perna que está fletida deve agarrar o tornozelo e a mão contrária deve ajudar a puxar o joelho contrário até ao máximo. Deixar a outra perna estendida na diagonal. Ir trocando as pernas, inspirando para um lado e expirando para o outro. Manter um ritmo estável e cadenciado com a respiração.

Roll-Down

Iniciar na posição sentada, com os pés à distância das ancas e as pernas fletidas. Ainda nesta posição essencial, agarrar com as mãos por baixo dos joelhos e fletir ligeiramente o tronco à frente. Inspirando, desenrolar a coluna lentamente vértebra a vértebra, deslizando as mãos pelas coxas até apoiar a região lombar. Fazer uma pequena pausa e, expirando, voltar à posição inicial.



Cat Stretch

Iniciar em quatro apoios, com as palmas das mãos viradas para baixo e alinhadas por baixo dos ombros. Os joelhos devem ficar ligeiramente afastados à distância das ancas. Manter os braços e as coxas numa linha vertical. Inspirando, elevar o peito e a face em frente, deixando a coluna côncava. Não deve haver esforço cervical. Ao expirar, libertar a cabeça e os braços e enrolar a coluna até chegar à posição convexa.

Shoulder Bridge Prep

Iniciar o exercício na posição deitada com as pernas fletidas, os pés bem apoiados no chão e à distância das ancas, mantendo os braços estendidos ao longo do corpo. Inspirando, elevar a bacia vértebra a vértebra, mantendo o alinhamento das ancas com os joelhos. Manter a posição durante alguns segundos e, expirando, desenrolar vértebra a vértebra, lentamente, até voltar à posição inicial.

EXERCÍCIOS PARA ELES

Para o bom desempenho masculino na hora ‘H’, conta - e muito - a capacidade cardiovascular, que permite "prolongar o ato. Mas a força e até mesmo a flexibilidade também são importantes para eles", conforme frisa o personal trainer João Maldonado.

O instrutor sugere um plano de treino de cinco exercícios para homens que, feitos diariamente, permitem alcançar os objetivos pretendidos. Os exercícios em prancha, além de promoverem um aumento da força muscular geral, incidem sobretudo na região peitoral, dando aos homens mais força e autoestima. A série de exercícios termina com uma sugestão de alongamentos para realizar em duas fases. "Os alongamentos são ainda essenciais para melhorar a flexibilidade e aumentar os graus de movimento do corpo", justifica.

Up-Down Plank

Exercício com vista à melhoria do nosso ‘CORE’ (núcleo do nosso corpo) e, por isso, com resultados visíveis a vários níveis. Para iniciar, deve começar por realizar uma prancha isométrica com os cotovelos no chão e as pernas à largura da bacia. Após este momento estático estar conseguido, deve então passar para uma prancha com ambos os braços em extensão, movimentando unicamente os braços.

Overhead Plank

Este é um exercício composto que permite melhorar a funcionalidade do movimento e, paralelamente, tem o objetivo específico de promover o aumento da capacidade cardiovascular. Começar o exercício em pé, em seguida pôr as mãos no chão e ‘caminhar’ até ficar na posição de prancha com os braços em extensão. Depois, deve voltar a fazer o movimento inverso até conseguir ficar em pé.

Push-Up

Começar com os braços no chão em extensão, ligeiramente mais afastados que a largura dos ombros e os pés à largura da bacia, em seguida deve descer até que o seu peito fique a dois dedos do chão. Após a descida deve realizar uma extensão de braços e voltar à posição inicial.

Overhead Deep Squat

Este é um exercício postural muito simples de executar em qualquer lugar mas que promove maior mobilidade de todo o corpo.

O primeiro momento consiste na realização de um agachamento até ao nível em que as mãos conseguem tocar o chão. Após esse movimento de agachamento, e mantendo as pernas bem fletidas e as costas bem direitas, deve então elevar ambos os braços em extensão total até estarem alinhados com o resto do tronco.



Stretching Global

O alongamento começa com o joelho no chão e a perna da frente a realizar um ângulo de 90 graus. Após esse momento, deve empurrar a bacia ligeiramente para a frente. Deve ainda realizar dois movimentos: o primeiro é afastar ambos os braços de modo a provocar alongamento no peitoral e o segundo inclinar o tronco com o braço em extensão para o lado da perna da frente, promovendo o alongamento das costas.

EXERCÍCIOS PARA ELAS

Mesmo que unidos pelo mesmo objetivo, os sexos masculino e feminino costumam ter preferências diferentes na hora do treino. Enquanto eles preferem trabalhar a parte superior do corpo, elas optam pela inferior. Mas o corpo deve ser todo trabalhado em conjunto para que não fique desproporcional, tendo em vista a capacidade e os objetivos.

A personal treinar Liliana Barros elaborou um plano de treino específico para mulheres que, além de fazerem pela silhueta (seguramente um detalhe importante para a intimidade), permite melhorar a tonicidade dos músculos pélvicos, os abdominais e a flexibilidade.

Exercícios Kegel

São exercícios de contração lenta e rápida do pavimento pélvico para fortalecer as fibras musculares distendidas. Em pé ou sentada, contrair os músculos do pavimento pélvico e aguentar cinco segundos. Respirar e relaxar durante cinco segundos. Repetir em séries de dez vezes; é recomendável realizar os exercícios, no mínimo, três vezes por dia.

Agachamento

Colocar os pés à largura da bacia e, apertando bem o abdominal, tentar descer o máximo possível. Para realizar o movimento de agachamento corretamente, a bacia deve ir para trás o máximo possível, mas as costas devem manter-se bem direitas. Manter a posição agachada durante uns breves segundos e realizar duas a três séries de quinze repetições.



Ponte de glúteos

O exercício inicia-se na posição deitada, com a barriga para cima, os pés bem apoiados no chão e afastados. As palmas das mãos, viradas para baixo, devem manter-se bem fixas e ajudar a estabilização do movimento. Depois, apertando bem os glúteos, subir e descer a bacia, sem tocar no chão. Devem ser realizadas duas a três séries, de dez a vinte repetições (o aumento deve ser gradual).

Prancha de antebraços

Voltar a deitar de barriga para baixo, mas desta vez com os cotovelos e o antebraço apoiados no chão e exatamente alinhados por baixo dos ombros. Mantendo os antebraços apoiados, subir para a posição de prancha e manter esta posição durante uns segundos. Fazer duas a três séries de 10 a 20 movimentos, aumentando gradualmente quer as repetições quer o ritmo do exercício.

Alongamentos

Mantendo o corpo deitado de barriga para baixo, colocar as mãos ao lado dos ombros. Num movimento lento, ir esticando os braços, ao mesmo tempo que a coluna se ergue. Se possível, e desde que não provoque dor, olhar para o teto. Lentamente, tornar a olhar gradualmente para baixo e ir descendo a coluna. Ao tocar o chão, respirar profundamente por alguns segundos e insistir mais duas vezes.