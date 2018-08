Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os filhos também devem apaixonar-se pela nova pessoa

Não é fácil introduzir um novo parceiro na rotina familiar. A aceitação vai depender da qualidade da relação com a criança

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

Depois do divórcio vem uma nova vida e, com ela, novos relacionamentos. Mas apresentar o novo parceiro aos filhos pode ser um momento delicado.



"Não há uma fórmula certa, é a relação entre pais e filhos, sobretudo naquilo que se tornou depois da separação, que vai ditar o melhor procedimento", avisa Marta Calado, psicóloga clínica da Clínica da Mente, no Porto.



Uma coisa é certa: os filhos "gostam de ser informados e esclarecidos", e não apanhados desprevenidos. "Aos poucos e de forma subtil deve-se dar a entender a existência de outra pessoa, mencionar o nome, até chegar o dia em que se diz quem ela é, o que representa afetivamente e perguntar a opinião acerca de "jantar cá em casa um dia destes". Ou seja, esse momento deve ser antecedido de aproximações estratégicas e conscientes, de maneira a compreender como é que a criança está a assimilar e a acomodar esta nova condição", explica.



Se o novo elemento também tiver filhos, esta aproximação é especialmente importante: "Só após ter sido estabelecida uma relação de empatia o namorado deverá promover a convivência com os seus filhos, para que a criança não desencadeie uma resposta de rejeição."



Se a criança resistir à ideia, os pais "não devem insistir ou forçar". Respeitar o ritmo de acolhimento ao novo elemento trará um gradual e natural ajuste de hábitos e rotinas. "Manter diálogos abertos permitirá à criança preparar-se. Ao mesmo tempo, dá oportunidade ao adulto de orientar, aconselhar e apoiar quando percebe que a criança evidencia necessidade de se adaptar face a novas situações", diz a psicóloga.



Todos juntos outra vez



Os mais pequeninos são mais tolerantes.



As reações podem ser diferentes consoante a idade da criança: "Quanto mais novas, maior a probabilidade de aceitação do novo elemento e dos seus descendentes, a mente é mais permeável e flexível. Quanto mais velhos são, mais sentem o ciúme e o medo da ameaça de alguém ‘de fora’ que, de repente, pode usurpar um lugar já por eles preenchido", garante Marta Calado.



Momentos de qualidade



De acordo com a psicóloga, a proximidade e qualidade da relação entre a criança e o novo elemento são determinantes: "Quanto mais profícua, verdadeira e reconfortante for, mais a criança sente falta da pessoa e dos momentos compartilhados. O oposto leva ao distanciamento relacional."