Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Os gritos de dor dos feridos eram um tormento”

Passaram-me pelas mãos homens angustiados, com todo o tipo de ferimentos graves.

10:30

Fui incorporado na Força Aérea , na serra da Carregueira, a 21 de setembro de 1960, para aí fazer a recruta. Terminada a mesma, fui transferido para a Base Aérea 1, na Granja do Marquês, Sintra, onde tirei o curso de Mecânico de Material Aéreo. Terminado o referido curso, em agosto de 1961, fui para a Base Aérea 5, em Monte Real. Aqui fui tirar a especialização como mecânico do avião a jato F-86F, que era o topo de gama nessa época. Depois fui colocado na linha da frente da Esquadra 51, na qual estavam aqueles aviões. A minha missão era inspecioná-los, para ver se detetava alguma anomalia, e aprontá-los para novo voo. Este serviço repetia-se sempre que o avião voava, para não se correrem riscos nos voos seguintes.



Em 1962 fui integrado na 7ª missão do Destacamento 52 para a Guiné, para o Aeródromo Base 2, que posteriormente passou a ser a Base Aérea 12, onde estavam também colocados os F-86F, além dos aviões com hélice T6. Regressei em 1963. A primeira intervenção com os F-86F em que participei foi precisamente no dia seguinte à minha chegada, com necessidade de bombardear a zona de combate, a sul da Guiné, que era na altura a mais problemática.



Missões constantes



Os alertas quase constantes que eram recebidos na base, a pedir o nosso auxílio, obrigavam a que estivéssemos quase sempre de alerta. Missões desta natureza eram constantes, tanto de dia como, muitas vezes, durante a noite, obrigando-nos a estar em alertas de três e 15 minutos. Os de três minutos obrigavam a que os pilotos estivessem sentados dentro dos aviões, devidamente equipados, e os mecânicos com os PUT PUT (fornecimento exterior de corrente para o arranque do avião) ligados. Eu inspecionava os jatos, para verificar se não havia anormalidades e aprontá-los para novo voo. Não fazia evacuações na frente de combate, mas quando chegava o avião com feridos ajudei muitas vezes a transportá-los do avião para as ambulâncias. Passaram- -me pelas mãos homens angustiados, com todo o tipo de ferimentos graves. Os seus gritos de dor eram um tormento também para nós...



Lembro-me de alguns. Um oficial da Marinha, fuzileiro, levou uma rajada que lhe cortou a perna, vindo apenas presa pelos tendões.



O que mais me marcou, entre tantos, foi no dia 8 de dezembro de 1962 (era o Dia da Mãe nessa altura),um soldado do Exército esventrado pelo rebentamento de uma bomba anticarro. Trazia as vísceras de fora. Eu e outro colega tivemos de colocar o que restava dentro da pequena cavidade restante do abdómen. Ainda hoje recordo, com angústia, os gritos de dor deste militar herói que deu a vida pela Pátria. Agarrou-me o pulso direito como que querendo ainda agarrar a sua preciosa vida e, fitando-me nos olhos, aos gritos, pedia-me que não o deixasse morrer porque ainda queria ver a sua mãe. Infelizmente, eu nada podia fazer e a Medicina também não. Morreu no dia seguinte. Paz à sua alma.



Depois de a ambulância ter seguido para o hospital, eu meti-me dentro do meu avião desse dia e, uma vez só, chorei imenso - sim, os militares também choram! -para aliviar a sobrecarga do sistema nervoso, até porque era o dia da Mãe e eu era mais um na guerra, longe dela. Lamento muito que ainda hoje haja restos mortais de soldados heróis, jovens que deram a vida pela Pátria, em cemitérios e nas matas de Angola, Moçambique e Guiné. Os seus pais, que tanto choraram a sua partida e a sua morte, já morreram e nunca conseguiram fazer um funeral digno aos seus queridos filhos.



Os sucessivos governos sempre desprezaram e abandonaram, até aos dias de hoje, aqueles que deram o que de mais precioso tinham - a sua vida - pela Pátria que os enviou para a guerra e depois os abandonou. É vergonhoso e só quem lá esteve sabe o sofrimento dos nossos militares.



Depoimento de Fabrício Clemente Marcelino



Comissão Guiné 1962 -1963

Força Força Aérea - Destacamento 52

* Info Tem 75 anos e vive na Marinha Grande