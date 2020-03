Os pobres cheiram mal. A observação é de George Orwell, que nos seus escritos sobre a pobreza sempre foi sensível a essas realidades olfactivas. O propósito de Orwell não é, escusado será dizer, crítico ou jocoso. É apenas o de sinalizar o abismo que separa a sociedade afluente dos menos afortunados. A questão não é apenas material; é imaterial.



O realizador sul-coreano Bong Joon Ho leu Orwell e aplica a lição no seu premiadíssimo ‘Parasitas’, que só agora, embalado pelos festejos, vi. É a história de uma família que, habitando uma cave num bairro imundo de Seul, consegue trabalho, de forma ardilosa, em casa abonada da mesma cidade. Os filhos como explicadores dos príncipes. Pai e mãe como empregados dos reis. E todos a fingir que não se conhecem.





É a primeira grande observação do filme: os pobres não são santos, como acontece no cinema vitimário em que Portugal se especializou. Fazem o que é preciso para sobreviver, incluindo a mentira e o crime – mais ainda: a mentira e o crime contra outros pobres como eles. A ‘irmandade do proletariado’ só existe na cabeça fantasiosa dos marxistas.Fatalmente, há limites para a dissimulação. Sim, o cheiro é um deles, usado aqui como metáfora de uma identidade que resiste em desaparecer (o momento em que patrões comentam o odor dos empregados, sem se aperceberem que estão a ser escutados por estes, é das sequências mais pungentes do filme). Mas a farsa também será contestada pelos restantes ‘humilhados e ofendidos’, que disputam as mesmas migalhas com uma ferocidade trágica e cómica.A proposta final de Bong Joon Ho, ainda que embalada em sonho e esperança, não é animadora: na Coreia do Sul, a única mudança que existe na divisão clássica entre ‘upstairs-downstairs’ está nos rostos dos que preenchem as vagas das catacumbas. Na Coreia do Sul e, já agora, em Portugal, onde o famoso ‘elevador social’ é um dos piores da OCDE. Entre nós, e com todas as excepções da praxe, nascer pobre é meio caminho andado para nunca subir à superfície. Um fatalismo perverso que ainda aguarda por um realizador português à altura.Antiga ortografia

Livro: Um desejo mimético

Um dos grandes pensadores contemporâneos em tradução portuguesa. Falo de René Girard, esse anti-romântico por definição, para quem a busca de "autenticidade" oculta um desejo mimético que todos praticamos. Queremos ser o que as figuras que admiramos são, como D. Quixote enfeitiçado pelos romances de cavalaria.

DVD: A grande série dos últimos (longos) anos

É a grande série dos últimos (longos) anos: a história dos Roy, magnatas da comunicação social, que na melhor tradição shakespeareana se apunhalam mutuamente até só restarem cadáveres. Os diálogos, de uma crueldade pornográfica, e o magistral papel de Brian Cox, como patriarca da família, são arrepiantes e inesquecíveis.

Filme: Um tratado rigoroso sobre a histeria política

Agora que o antissemitismo está de volta à Europa e que a ‘presunção de inocência’, nas democracias mediáticas, já foi atirada pela janela fora, era quase inevitável que Polanski se ocupasse deste caso, que abalou a França em finais do século XIX. Um tratado rigoroso sobre a histeria política

e a estupidez das massas.

Fugir de…Novo aeroporto de Lisboa

Nesta altura do campeonato, confesso que já não sei quais são as vantagens (ou as desvantagens) de ter um aeroporto no Montijo, na Ota ou em Alcochete. Mas é impressionante que, durante anos e anos e depois de milhões e milhões, perante o congestionamento da Portela, sucessivos governos tenham sido incapazes de, pelo menos, escolher um poiso com um mínimo de viabilidade técnica e ambiental. Não se pode usar o de Beja e enterrar definitivamente o assunto?

