Uma das mais famosas (e antigas) representações de ‘poodle’ foi feita em 1631 por Rembrandt, num autorretrato em que aparecia com um cão desta raça. Maioritariamente castanho de um lado e branco do outro, tinha um corte de ‘cabelo’ bem diferente do que se usa nos dias de hoje: metade estava tosquiado e metade por tosquiar.