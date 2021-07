Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um estadista e um tipógrafo, escritores e militares, médicos e banqueiros, nomes de boas famílias e 'self-made men', há uma lista de 33 figuras que, de 1904 a 2021, assumiram a liderança do emblema da águia. E até parece existir uma relação entre o primeiro presidente do (então) Grupo Sport Lisboa, José Rosa Rodrigues, e o atual responsável pelo Benfica, Rui Costa – tanto o fundador como o ‘maestro’ foram futebolistas antes de se tornarem o principal rosto do clube.O pontapé de saída da História do Benfica foi dado, a 28 de fevereiro de 1904, na Farmácia Franco, onde se reuniam 24 entusiastas do futebol que fundaram um clube, a que chamaram Grupo Sport Lisboa, que pretendiam ser capazes de vir a contrariar a hegemonia dos ingleses do Carcavelos. Para presidente, designaram o mais velho dos ‘Catataus’, como eram conhecidos os quatro irmãos que moravam na Rua Direita de Belém: José, António, Cândido e Jorge. Modesto jogador (ao contrário do irmão António, autor do primeiro golo benfiquista e um dos oito futebolistas que se mudaram para o Sporting, onde até havia duche quente), José Rosa Rodrigues era um especialista nas Leis do Futebol. Sucedeu-lhe o major Luís Leal (1906–1907), que tinha outros talentos: desenhou o complexo emblema do Grupo Sport Lisboa – acrescentando, após a fusão de 1908, a roda da bicicleta.