Os versos eróticos de um dos maiores poetas da língua portuguesa

A maior parte da poesia erótica de Drummond só foi publicada depois da sua morte.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi provavelmente o maior poeta brasileiro e um dos mais importantes da língua portuguesa. Natural de Itabira, Minas Gerais, estudou num colégio de jesuítas e formou-se em Farmácia. Poucos meses antes de completar 20 anos acompanhou um acontecimento decisivo para a sua geração: a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em fevereiro de 1922.

O jovem aspirante a poeta aderiu ao modernismo e seguiu a diretiva da nova escola: verso livre, independente de uma métrica fixa e inovador nos temas – aspetos concretos da vida quotidiana. Em 1930 publicou o seu primeiro livro, ‘Alguma Poesia’, que logo atravessou o Atlântico: o poema ‘Sentimental’ foi declamado ainda nesse ano, na conferência ‘Poesia Moderníssima do Brasil’, na Universidade de Coimbra.

Caracterizada pela ironia e pela atenção à realidade social, a poesia de Drummond foi escrita ao longo da sua carreira de funcionário público, que atravessou sucessivos regimes: a República Velha, o Estado Novo de Getúlio Vargas, a ‘Quarta República’, a ditadura militar e o atual regime democrático.

Para o fim da vida, o erotismo ganhou cada vez mais importância na sua obra. Alguns dos seus poemas eróticos foram publicados em revistas literárias nos anos 70, mas a maior parte ficou guardada. Só foi revelada após a sua morte, no volume ‘O Amor Natural’, em 1992, um livro considerado "nos limites entre o erótico e o pornográfico".

Declamado em Coimbra

Em 1930, um poema do primeiro livro de Drummond foi lido na conferência ‘Poesia Moderníssima do Brasil’, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Estátua em Copacabana

A estátua do poeta conhecida como ‘O Pensador’, em pleno calçadão da praia de Copacabana, é a homenagem do Rio de Janeiro a Carlos Drummond de Andrade.

‘Poeta de Sete Faces’

O ator Paulo Autran (‘Guerra dos Sexos’, ‘Pai Herói’, ‘Sassaricando’) é um dos intérpretes do filme ‘Poeta de Sete Faces’, dedicado a Carlos Drummond.

Uma nota com poemas

Em 1989, o Banco Central do Brasil emitiu uma nota de 50 cruzados novos com o retrato do poeta e reproduzindo versos do poema ‘Canção Amiga’.

Samba enredo

Drummond de Andrade foi homenageado pela Escola de Samba da Mangueira com o enredo ‘O Reino das Palavras’, que triunfou no Carnaval do Rio de 1987.

Erotismo em filme

A realizadora holandesa de origem peruana Heddy Honigmann filmou um documentário em que idosos declamam e comentam os versos de ‘O Amor Natural’.