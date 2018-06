“Padres caem no engodo que a mulher lhes teceu”

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bispo do Porto diz que os sacerdotes que são pais devem deixar de exercer, se não mudarem de vida

Por Daniela Polónia

Como é que vê a utilização de alguns santos, como São João, para a celebração de festas com origem pagã?



O registo civil tem "oito dias mal contados". Nunca saberemos o dia exato do nascimento de muitos santos. Em tempos de feroz perseguição, os cristãos não podiam celebrar as suas memórias. Por isso, usaram um estratagema: sobrepor os grandes acontecimentos da sua religião às datas festivas celebradas no império romano. Mas, com isso, humanizaram-se essas datas e "cristianizaram-se" as excentricidades pagãs. Mesmo assim ainda há álcool e outros excessos? Sim, claro. Mas imagine que nem isso se tinha feito: seria bem pior.



Costuma ir às festas de são joão e lançar um balão, usar um martelinho ou saltar à fogueira?

Estudei aqui no Porto e, mesmo depois de ser padre, vim alguns anos às festas de S. João. Agora limito-me às celebrações religiosas e pouco mais. Por falta de tempo. Fiz tudo o que refere menos… os balões. Creio que, quando eu era jovem, não estavam muito em moda. Mas nunca é tarde para lançar um…

tem por hábito consumir bebidas alcóolicas?

Habitualmente, bebo um copo de vinho às refeições. Obviamente, se possível, do Douro. Fora do almoço e do jantar, não bebo, "ainda que visse o vinho a jorrar como uma fonte", como dizia o meu pai.



Que análise faz ao pontificado de Francisco?

Um pontificado providencial. Francisco -inteligentíssimo- sabe bem que as reformas não se fazem por decreto. Por isso, quase não publicou nada sobre a Cúria. Mas atua nela. Estou convencido de que a mudança se notará daqui a uns anitos.



Como vê os casos de padres que foram pais?

Ligado ao sacerdócio está, para já, o celibato. Contradizer esse juramento é infidelidade. Se não houver mudança de vida, espera-se que deixe o sacerdócio. Entretanto, convém não esquecer que, na maioria das vezes, os padres são mais vítimas do que réus: quase sempre, essas situações são fruto da queda num certo engodo que a mulher lhe teceu… Acredite que é assim mesmo.



Que opinião tem sobre a eutanásia?

Absolutamente contra. Acredito na beleza da vida. Os que defendem a eutanásia dizem que é um direito "seu". Mas, na hora da verdade, são outros os que decidem a respeito do velho, doente, malformado.