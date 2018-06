Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Para acabar com as barreiras da cidade

Aplicação portuguesa ajuda pessoas com incapacidade motora

Por Fernanda Cachão | 00:30

Ricardo Teixeira é tetraplégico desde os 18 anos e aos 42 - farto das barreira físicas que todos os dias tem de vencer em Lisboa - resolveu criar uma aplicação para smartphone para que todos aqueles como ele possam reportar as barreiras físicas que tornam as suas vidas mais difíceis.

A ideia surgiu durante o copo de água de um casamento para o qual tinha sido convidado, num restaurante que se publicitava como tendo acessos específicos para pessoas com limitações físicas. Assim não era e o empresário resolveu criar a +Acesso, a aplicação que a Reuters noticia como sendo a primeira no Mundo que permite aos seus utilizadores apresentarem queixas formais contra entidades públicas ou privadas cujos edifícios não respeitem a legislação em vigor.

"Na altura, fiquei surpreso ao verificar que o restaurante, que se publicitava como de acesso a deficientes, tinha logo à entrada um enorme degrau. Não quis estragar a ocasião aos noivos e convidados mas passei o resto da noite a matutar como seria bom ter no meu bolso algo que me permitisse apresentar uma queixa imediatamente", contou Ricardo Teixeira à agência noticiosa.

Lançada em Maio com o apoio da Fundação Salvador, a aplicação é gratuita, cobre todo o País e consegue identificar a localização do utilizador num mapa interativo que mostra todos os edifícios nas redondezas. Com um simples clique, o utilizador pode escolher a loja, o restaurante ou o edifício que pretende visitar e ver a classificação obtida em termos de acessibilidade - produto dos pontos dados por outros utilizadores -, e se tem, por exemplo, coisas como casa de banho adaptada, parqueamento ou rampas de acesso.

"Há outras aplicações nas quais as pessoas podem classificar os edifícios em termos de acessibilidade, mas nada que se assemelhe à eficiência desta", frisa Vera Bonvalot que integra o European Disability Forum, sediado em Bruxelas.

As queixas dos utilizadores da aplicação são imediatamente enviadas para as sedes dos municípios e para o Instituto Nacional para a Reabilitação, responsável pelo cumprimento deste tipo de legislação. Tudo em menos de cinco minutos, promete Ricardo Teixeira.



95 queixas em pouco mais de um mês



Desde meados de maio, através da aplicação chegaram às autoridades competentes 95 queixas - número impressionante se tivermos em conta que, durante todo o ano de 2016, foram reportadas apenas 70.

Em 2007 foi criada legislação que impõe a todas as entidades o prazo de fevereiro de 2017 para adaptar os edifícios a pessoas com incapacidade, imposição esta que ainda não está a ser cumprida, como admite a própria secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.