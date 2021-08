Os pastéis de massa tenra, a carne frita no tacho e o fricassé de frango que a mãe e a avó faziam na infância – aquele sítio mágico onde as memórias trazem cheiros e sabores - nunca vão cair no esquecimento. É dessa altura que remonta o início do amor pela cozinha de Pedro Lopes, chef executivo no InterContinental Cascais-Estoril, hotel localizado na baía de Cascais.