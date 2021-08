Aos 6 anos fazia bifes, massa e ovos na aldeia de Santa Ovaia, em Oliveira do Hospital, onde cresceu a ver a avó Natividade de volta não só dos tachos, mas também muito consciente do caminho dos ingredientes até à mesa. “Cozinhávamos em forno de lenha, fazíamos a matança do porco, os enchidos, o azeite, o vinho”, partilha o chef Pedro Sousa, que nunca duvidou de que o seu caminho passaria pela gastronomia. “Aos 15 anos fui frequentar um curso de Cozinha e Pastelaria e no verão trabalhei para o Museu do Pão: comecei por um estágio e depois fiquei lá. Aí ganhei mais o gosto, era uma cozinha tipicamente beirã, muito ligada às gentes e costumes dali, com uma personalidade muito vincada. Era jovem, mas queria ganhar estabilidade financeira para conseguir progredir nos estudos e abrir horizontes e mundo.” Foi o que fez.Seguiu-se outro estágio no Tivoli de Coimbra e aos 18 instalou-se em Lisboa para estudar Gestão Hoteleira na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, ao mesmo tempo que trabalhava numa pastelaria. Aos 19 anos chefiava um serviço de ‘catering’ e já ninguém duvidava que o neto da avó Natividade iria longe. “Tive a sorte e a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. O chef Eduardo Duarte, da Casa do Marquês, foi um pilar fundamental na minha formação. Depois segui para a Champanheria do Largo, com o chef Tiago Emanuel Santos.” Também aqui entrou como cozinheiro e acabou a chefiar a cozinha.