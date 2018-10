Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Penso pela minha própria cabeça”, diz Maria Vieira

Atriz nega que o marido seja o autor dos polémicos textos que publica. Quer o Brasil como última morada.

Por Cátia Nobre | 07:30

Tem agitado as redes sociais com as suas opiniões. Estava à espera?



Eu limito-me a utilizar a rede social Facebook para divulgar o meu trabalho como atriz e para opinar sobre os mais variados assuntos, que por sua vez os meios de comunicação social se encarregam de difundir e comentar, apesar de nem sempre da forma mais justa e honesta. Penso pela minha própria cabeça, não sou politicamente correta e contesto um conjunto de situações e de pessoas que não gostam de ser contestadas.



Há quem defenda que o seu marido é o autor dos textos que publica no Facebook. Há dificuldade em aceitar que uma mulher possa ter opiniões controversas?



Se não me engano foram três as pessoas que resolveram espalhar esse boato, com a única finalidade de me apoucarem e de me descredibilizarem, e a única delas que me merece respeito é o Herman José, que, logo após ter constatado o erro que cometeu, se arrependeu e me pediu desculpas pessoal e publicamente.



Voltaria a trabalhar com Herman José?



Claro que sim, mas para que tal acontecesse seria necessário que o projeto em causa tivesse a qualidade daqueles que juntos fizemos no passado.



O seu dia de anos é marcado pela morte do seu pai e pela data do seu casamento. O que aprendeu com as emoções dessa data?



Nunca dei muita importância a datas específicas e o dia do meu aniversário não é exceção, assim como o dia em que resolvi casar. Mas é óbvio que o dia do meu aniversário nunca mais foi o mesmo após o falecimento do meu querido e amado pai.



Se tivesse de optar, viveria em definitivo em Portugal ou no Brasil?



Um dos meus mais importantes projetos de vida envolve, a curto/médio prazo, a minha ida definitiva para o Brasil, onde, confesso, gostaria de acabar os meus dias.



Votaria em Jair Bolsonaro?



Já assumi publicamente a minha admiração por Jair Bolsonaro e a única coisa que lamento é ainda não possuir dupla nacionalidade para poder votar no Capitão. Só Bolsonaro poderá salvar o Brasil da situação calamitosa para a qual foi empurrado por vários anos de um governo socialista mentiroso, ladrão e corrupto. Em novembro, quando regressar ao Rio de Janeiro, espero poder festejar a eleição de Jair Messias Bolsonaro, na Barra da Tijuca.