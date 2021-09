“Pessoa sonha, em 1935, com o derrube de Salazar”

Fernando Pessoa menospreza tanto o fascismo como o comunismo e se, nos primeiros textos políticos, se nota uma certa admiração pelo professor de Coimbra, que reorganiza as finanças do País, não é mais do que reconhecer esse mérito, tal como fizeram tantos na altura. Nacionalista, “Tudo pela Humanidade, nada contra a Nação”, antirreacionário e conservador ao estilo inglês, Fernando Pessoa apaga-se aos 47 anos, muito antes de estar em pleno o rolo opressor da ditadura, sem que por isso tenha deixado de o antecipar, como fica expresso neste livro da Guerra & Paz Editores.