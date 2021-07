O estúdio da cadeia de televisão RTL foi evacuado pela polícia no sábado, 10 de julho, quatro dias depois de o jornalista Peter de Vries ter sido atingido a tiro, quando saía do edifício, na baixa de Amesterdão. O estado de saúde do decano de 64 anos – que nunca se reformou, especializado na área criminal e a cara de ‘Peter R. de Vries: Crime Reporter’, emitido entre 1995 e 2012 - tem sido mantido em sigilo. De Vries já era uma figura nacional antes de conceber e produzir para a Endemol o programa originalmente emitido pela RTL4, por ter investigado para o ‘De Telegraaf’ o rapto, em 1983, do magnata da cerveja Freddy Heineken. De Vries fez uma série de entrevistas aos dois raptores e um dos dois livros que escreveu sobre o assunto, ‘O Rapto de Alfred Heineken’, foi adaptado ao cinema em duas ocasiões, primeiro com Rutger Hauer e depois com Anthony Hopkins no papel de Willem Holleeder, um dos raptores e o mais famoso gangster dos Países Baixos, condenado em 2019, já sexagenário, a perpétua.Nesse ano, a morte do advogado Derk Wiersum tinha colocado em evidência o maior equívoco holandês: que os cartéis da droga matavam apenas entre eles. Wiersum, pai de dois filhos, de 44 anos, fora executado a sangue-frio à frente da mulher - e mais do que o choque social, o homicídio impôs a discussão sobre se a terra das túlipas seria, afinal, um narcoestado. Jan Struijs, presidente do maior sindicato de polícia da Holanda, achava que sim: “Claro que não somos o México. Não temos 14 400 assassinatos. Mas se se olhar para a estrutura organizacional, a quantidade de dinheiro arrecadada pelo crime organizado, a economia paralela... Sim, temos um narcoestado.”