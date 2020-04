Piadas propagam-se à velocidade do vírus

E, confinado (palavra que se tornou moda e quotidiano), revela imaginação e criatividade. Ficam aqui alguns exemplos desse humor:



Hoje de manhã, no café, quando tomava a bica, entraram duas pessoas com máscaras e foi o pânico geral. Só quando eles disseram que era um assalto é que a malta sossegou.

– Amor, estou no supermercado, queres alguma coisa?

– Levaste a máscara?

– Sim.

– Traz a caixa registadora.

Minha gente, voltei agora do supermercado com a minha mulher e, quando tirámos as máscaras, percebi que trouxe a mulher errada. Cuidado!

– Amiga, acabo de ver o teu marido aqui, no Lidl, com uma gorda. Vou segui-los. Já te conto.

– Cabra de merda. Sou eu.

Só me fazem disto. Disseram que para ir às compras bastava levar luvas e máscara. Mentirosos! Os outros iam todos vestidos.

– Mamã, porque é que o pai é tão feio?

– Foi assim, filha. Conhecemo-nos numa fila do supermercado, tínhamos uma máscara e estávamos a dois metros de distância. As coisas, na altura, eram muito complicadas para os míopes.

Eu não estou aborrecido em casa. Não estou mesmo. Mas gostava de saber porque é que o pacote de arroz do Pingo Doce tem 2357 grãos e o do Continente só tem 2151.

De repente, já cumprimos mais prisão domiciliária do que o Ricardo Salgado.

Fiquem em casa. Como fazem quando há eleições.

Sabe aquela parte da Cinderela em que entram os passarinhos e ajudam a arrumar a casa? Então, alguém tem o contacto dos passarinhos?

Pior que a Covid-19 é o Covid-izer.

Quem ainda não tem o Covid-19, já não vale a pena [ter]. Em setembro já vai sair o Covid-20, com muito mais funcionalidades.

Aos idiotas que foram comprar paletes de papel higiénico: comprem também preservativos. É importante garantir que vocês não se reproduzem!

Alguém tem receita para fazer papel higiénico na Bimby?

E, agora, um provérbio: ‘Março, marçagão, de manhã pijama, à tarde roupão’



Nem nos meus sonhos mais loucos imaginei entrar num banco com máscara para levantar dinheiro.

Continua sem morrer nenhum alentejano. Aprendam com quem sabe – eles não se mexem para nada!

Zero mortos no Alentejo! Cá por mim, começava a testar, em humanos, uma vacina composta por açorda, vinho de Borba e coentros.

Quando isto tudo terminar vou tirar uns dias de descanso.

Aviso: Quando isto acabar vou fazer uma quarentena ao contrário – 14 dias sem ir a casa.

Sabem-me dizer quando podemos receber novamente pessoas em casa? A minha mulher está há dois dias a bater à porta.

Esse vírus só pode ter sido criado por uma mulher. Conseguiu cancelar o futebol, fechar os bares e manter os maridos em casa.

Fiquem tranquilos. Com 15 dias de escolas fechadas, as mães vão desenvolver a vacina.

‘2020’ com argumento de Stephen King e realização de Quentin Tarantino.

Hoje vou deixar uma garrafa em cada divisão da casa. Assim, logo à noite, vou dar uma volta pelos bares.

Já é a terceira vez esta semana que compro vinho para 15 dias.

Se tiveres o copo numa mão e a garrafa na outra não tens como levar a mão à cara.

Nunca vi uma merda ‘Made in China’ durar tanto!!!

Se este é o vírus chinês imaginem o original.

Esta é a primeira vez na História que o original vem da China e a cópia de Milão.

Falaram-me de uma série de abdominais, mas não a encontro na Netflix.

Mais um dia sem ir ao ginásio… E, com isto, já lá vão 37 anos.

Nova recomendação: usar máscara mesmo dentro de casa. Não protege contra o vírus, mas ajuda a não comer tanto.

Sem abraço, sem beijo, distância de segurança de dois metros, encerramento das atividades desportivas, sociais e sexuais. É igual à vida

de casado, só que com tosse.

Última hora: as estatísticas de infidelidade baixaram 80%. Um êxito.

Não se pode tocar, beijar e tem de se manter distância… Porra! Isto não é um vírus; é uma casa de strip.

Uma conclusão é certa: ter coronavírus é igual a ter um par de cornos. Uns já têm; outros vão ter; e muitos nunca vão saber que tiveram.

O príncipe Carlos foi finalmente coro... ado.

Isabel II fez um dos novos testes que acabaram de chegar da China. Está grávida.

Desconfio que as abreviaturas a.C. e d.C. vão assumir um novo significado.

Bem-aventurados os que andam passeando à toa na rua, em breve eles verão o Senhor. Teimosos 1.1.

Comunicado da IURD: ‘O milagre da cura foi adiado devido à doença.’

Última hora: Santuário de Fátima vai doar 300 Padre Nossos e 500 Avé Marias ao SNS [Serviço Nacional de Saúde] para ajudar a curar vítimas da Covid-19.

É Semana Santa. Se você não sabe ressuscitar, fique em casa.