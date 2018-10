Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Pisámos minas e tivemos sustos com emboscadas”

"Desgraça das desgraças, o Dias, ao pôr o pé no chão, pisou a mina que ‘pedira’ e morreu... "

09:30

Em janeiro de 1971 ingressei na recruta e tirei depois a especialidade nos quartéis da Figueira da Foz. Após uma curta passagem pelo Regimento de Transportes do Exército (conhecido como Trem-Auto), em Lisboa, fui em Agosto desse mesmo ano mobilizado para a Guiné, para integrar a Companhia de Transportes 3433.



Fiquei na capital, Bissau, onde se fixava a Companhia de Transportes, e dois dias depois do desembarque começámos logo a fazer o transporte de equipamentos militares e outros para toda a zona do Norte e Oeste da Guiné.



O nosso pior flagelo eram as minas anticarro armadas nas picadas e, por incrível que pareça, até no alcatrão, quando se dava a queda das folhas das arvores, que o inimigo logo aproveitava para colocar por cima das minas!



As piores e mais temíveis picadas daquela zona de guerra eram as de Cuntima, Camjabari, Bissorã, Olossato e, claro, Guidage, a zona mais flagelada a Norte da Guiné. Ainda assim, quando ia para esta zona, sentia um certo conforto nas deslocações, pois em metade do percurso de Binta até Guidage tínhamos o apoio do pelotão de artilharia sediado em Guidage e comandado pelo meu amigo alferes Pedro Cruz.



Em fevereiro de 1972 recebemos 42 ‘Berliets’ novas. Depois de recebermos as viaturas fomos incumbidos de as abastecer, pois no dia seguinte teríamos de fazer transporte até Farim.



Partimos de manhãzinha e chegámos a Farim ao fim da tarde, pois tivemos de atravessar o rio Cacheu de jangada. Em Farim, o pelotão de picagem ia partir uma hora antes de nós para fazer a desmontagem de possíveis minas. Na hora da partida, o meu amigo e motorista Dias dirigiu-se ao alferes do pelotão de picagem nestes termos: "Meu alferes, guarde lá uma mina para mim que eu com este carro até vou à procura delas! Realmente, cerca de duas horas depois ultrapassámos o pelotão de picagem e vimos grande quantidade de minas já levantadas. Chegados a Cumtima, o pessoal deste aquartelamento fez a descarga dos camiões enquanto nós almoçávamos.



O nosso amigo Dias ofereceu-se para levar, na viatura dele, três vacas para Farim. Durante o regresso, e porque a picada estava com os buracos do levantamento das minas, uma das vacas ficou com uma pata traseira fora do taipal traseiro, que era baixo. O Dias tomou conhecimento da situação através das buzinadelas da viatura que o seguia. Parou a viatura e saltou. Desgraça das desgraças, o Dias, ao por o pé no chão, pisou a mina que " pedira"! Morreu com uma mina antipessoal.



Perdas humanas

Tivemos muitos sustos com emboscadas e pisámos algumas minas antipessoais, que felizmente desfaziam só os pneus. Recordo ainda, numa coluna que seguia para Farim, ao passarmos em Mansabá e tendo um colega mecânico pedido para conduzir a viatura, a que acedi, ouvi um grande estrondo. Prontamente saltei para o alcatrão, ainda com o carro em movimento, e constatámos que um nativo tinha conduzido a sua viatura civil por fora do trilho, o que levou a viatura a despoletar uma mina que estava no alcatrão coberta de folhas.



Como neste episódio trágico, as minas fizeram vários civis perder a vida. Sorte a minha. Se não entregasse a minha viatura ao mecânico, talvez ficasse lá. Quando chegávamos ao destino era uma alegria, pois diziam-nos que estavam já há 15 dias a comer arroz com feijão ao almoço e jantar. Éramos cerca de 50 operacionais e, pelo grande trabalho que tivemos, a companhia foi agraciada com um louvor do comandante chefe, general António de Spínola. A terminar, um agradecimento a todos aqueles que nos faziam escoltas e que, ao primeiro tiro do inimigo, já estavam a saltar das viaturas para fazerem um barramento de tiro para nos proteger!



Relato de João Ribeiro



Comissão: Guiné 1971-1973

Força: Companhia Transportes 3433



Vive em Peniche onde se dedica à restauração