Quem devorou as revoluções?

Um livro assustador e fundamental para compreender como as revoluções da nossa história não mudaram o essencial.

Por Francisco José Viegas | 06:00

Quando se anunciou a queda iminente do Grupo Espírito Santo e do seu aparato, houve quem lamentasse – naturalmente – a queda de uma instituição, a ruína de um pilar do regime, a hecatombe de um império. À parte a análise dos economistas e a gestão política do caso, estávamos diante da falência de um dos subterrâneos da história portuguesa dos últimos dois séculos.



A estrutura da sociedade portuguesa do novo milénio era, ainda, um reflexo da partilha feita durante o constitucionalismo e o final das guerras liberais, assente na posse do território, no controle da banca e na provinciana endogamia lusitana.

O historiador André Canhoto Costa, autor de um notável ‘Os Vícios dos Escritores’ – um livro a que falta, no entanto, o contributo da sua veia de ‘blogger’, imediatista, polémica, de intervenção na atualidade, o que é uma pena –, tenta neste livro explicar a forma como cinco revoluções portuguesas não bastaram para mudar o destino da pátria e do povo.



Para quem não navega nas mesmas águas dos historiadores (e da história económica, sobretudo, área em que André Canhoto Costa se especializou com um doutoramento), poderíamos citar Camões e Raul Brandão, dois dos grandes derrotados da nossa cultura e que – com a melancolia dos videntes – melhor fixaram a tristeza do povo e a queda dos tempos em que viveram: a história ensinou-nos o que a improvável sabedoria (e ironia amarga) dos conservadores tinha decretado: tudo muda, tudo fica na mesma, ainda que sem o tom que Lampedusa deixou nas páginas de ‘O Leopardo’.

A revolução de 1383-1385, o golpe de 1640, as revoluções e guerras liberais, a instalação da República e o 25 de Abril – tais são os momentos estudados por André Canhoto Costa, com abundância de pormenores, mostrando como há uma linha de continuidade na linhagem do poder político e económico.



À esquerda e à direita, um ‘mesmismo’ triste e endogâmico mostra como as grandes famílias e os velhos grupos de influência passam de um século a outro, manobrando, apropriando-se das revoluções, vencendo mesmo nas derrotas, passando de uma tirania para um movimento de libertação. Um livro fundamental e assustador.

DISCO

CONHECER MANUEL CARDOSO

Conhecemos a monumental interpretação do Requiem de Frei Manuel Cardoso (1566-1650) pelo Tallis Scholars, além da da Oxford Schola Cantorum. Esta gravação (no Bom Jesus de Braga) pelo grupo Cupertinos tem uma harmonia amável e deliciosa para benefício de quem quer conhecer um dos génios da música portuguesa.

LIVRARIA

UMA LUZ PORTUENSE

As livrarias de que gostamos transformaram-se em lugares de refúgio. Perder-se no meio delas é uma das condições que apreciamos. A Flaneur faz opções difíceis no seu catálogo de poesia e literatura, uma vantagem para o passeante. A dois passos da Casa da Música, é uma duna no meio do deserto – com vista para livros escolhidos.

LIVRO

REGRESSO A NUNO BRAGANÇA

‘A Noite e o Riso’, o livro de Nuno Bragança de que mais gosto, continua a ser uma referência crucial para o que de melhor poderia ter sido a literatura portuguesa. Uma geração noctívaga e audaz, louca e com amor à perdição, passeia-se nestas páginas de grande escrita. O final é perfeito, melancólico, como poucos.