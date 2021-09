Francisco tinha acabado de fazer 16 anos em janeiro deste ano quando a turma do 10.º ano que frequentava entrou em isolamento profilático. Ou seja, quando o Governo decretou o segundo confinamento já o adolescente estava em casa a ter aulas online. E se durante o primeiro as coisas tinham corrido com a normalidade possível, neste segundo fecho das escolas não foi bem assim.