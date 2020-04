Regresso ao convívio favorece coronavírus

Mês e meio de confinamento, isolamento, afastamento. Uma nova etapa desta forma de conviver em sociedade está a aproximar-se e poderá ditar o fim do estado de emergência ou de algumas das suas restrições. Mas nunca será um regresso à normalidade. Para o próximo Conselho de Ministros, dia 30, está prometido o calendário para o desconfinamento progressivo de um conjunto de atividades, designadamente escolas, comércio, restauração, atividades culturais e desportivas. Mas este abrir de portas pode ser prejudicial, tendo em conta o risco de contágio que ainda é elevado e pode dar origem a um segundo surto de Covid-19. Vai nesse sentido um estudo da Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia.



"Neste momento, com os dados que temos, desaconselhamos o levantamento do estado de emergência, que pode comprometer a desaceleração do crescimento da pandemia." Ricardo Ribeiro e Carla Silva são os autores do estudo que traça alguns cenários sobre o comportamento da pandemia em Portugal. Se o isolamento social se mantiver, bem como as restantes medidas de prevenção e se não for levantado o estado de emergência ou aligeiradas as medidas de autoproteção, o estudo aponta para uma desaceleração do crescimento da Covid-19 já no início de maio. Será uma descida lenta e vai prolongar-se por várias semanas.





"Se aligeirarmos as medidas, esta estimativa pode alterar-se. Segundo as nossas previsões, com base nos dados que temos e nas medidas que estão a ser implementadas, no início de maio vai começar a curva descendente, podendo prolongar-se por várias semanas", refere Ricardo Ribeiro. Uma descida que Carla Silva prevê "muito lenta".A previsão para o número de mortos é de 900 a 1000 e para o número de infetados situa-se entre 24 000 e 25 000, nas primeiras duas semanas de maio. Ainda de acordo com esta estimativa, o crescimento de novos casos pode chegar aos 750 por dia. "Se agora deixarmos de tomar medidas de prevenção, as variáveis alteram-se abruptamente, teremos mais infeções, mais internamentos, mais pessoas em Cuidados Intensivos e mais mortos", diz o professor universitário.Se houver alguma alteração das medidas de prevenção poderá também ocorrer um segundo surto em outubro. "Cada país enfrentará menos risco de contágio se a sociedade se envolver num distanciamento social. Contudo, se houver um levantamento do estado de emergência sem as devidas cautelas e precauções, existe a probabilidade de um segundo surto surgir em Portugal em meados de outubro", referem os investigadores.

Estudo ajuda na resposta à crise

O estudo da Atlântica serve para ajudar a otimizar os recursos de monitorização da saúde pública. Pode ser usado numa resposta precoce à crise e para projetar futuras infeções semelhantes. De acordo com Ricardo Ribeiro, este trabalho "pretende ser uma ferramenta que pode servir para apontar caminhos, preocupações e estratégias". "Tentámos demonstrar que as medidas que tomámos e as que possamos deixar de tomar influenciam, de forma clara e objetiva, a evolução da pandemia em Portugal."



"Só conseguimos melhores resultados no combate ao surto a partir do momento em que tomámos medidas efetivas e colocámos em prática o estado de emergência, pelo que se considerarmos fundamental melhorar esta tendência, teremos de dar continuidade no tempo às medidas do estado de emergência", frisam. Essas medidas, segundo Ricardo Ribeiro, só deveriam ser levantadas quando o índice de contágio for de 0,7 ou inferior - o que significa que cada infetado contamina, em média, 0,7 pessoas. Neste momento, esse índice é de 0,9 no País e de 1,5 na região Norte. A Noruega, por exemplo, só começou a suavizar as medidas de restrição quando atingiu esse índice.



O estudo foi elaborado com base num algoritmo que analisou um conjunto de variáveis e mediu a influência que cada uma dessas variáveis tem sobre as outras. A partir daí foram projetados cenários. O índice de fiabilidade do trabalho está dependente dos dados oficiais. De resto, os investigadores questionam "se o número e a data em que são tornados públicos correspondem ao valor e à data real em que acontecem". Por muitas razões, adianta Ricardo Ribeiro, uma delas é o facto de algumas pessoas terem sido testadas duas vezes: "Isso significa que a fatia da população testada, comparada com o número de pessoas infetadas, mostra uma imagem mais positiva do que a realidade."



Portugal tem em vigor o terceiro estado de emergência - o primeiro começou a 22 de março - até dia 2 de maio. O primeiro infetado foi reportado a 2 de março. Desde então reinventámos o quotidiano e, até existir uma vacina, teremos de conviver com o vírus, que vai andar por aí (o estudo completo pode ser visualizado no site da Atlântica em https://covid19.uatlantica.pt