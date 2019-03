Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso do romance, no Porto

Não se incomode a procurar na secção de novidades das livrarias. Júlio Dinis é o romancista deste mês.

Por Francisco José Viegas | 19:53

A frase de Eça de Queirós, que tinha um génio fatal, foi mais lida do que qualquer um dos romances da vítima da sua ironia malvada: "Júlio Dinis viveu de leve, escreveu de leve, morreu de leve." Aos 31 anos (1839-1871), este médico discreto, doente, pálido, literato e atreito a sentimentalismos, deixava atrás de si um rasto de romances que li na minha adolescência como uma espécie de ritual de formação.



‘As Pupilas do Senhor Reitor’ (1867) e ‘A Morgadinha dos Canaviais’ (1868) foram-me desagradáveis. No segundo, uma espécie de adolescente retardado e lisboeta, Henrique de Souselas, apaixona-se por Madalena a meio de um processo de regeneração pessoal numa aldeia perto de Ovar (onde Júlio Dinis nasceu) – mas a conclusão da história não é essa: é preciso contar com Augusto, o honestíssimo mestre-escola da terra, que alimentava um grande amor pela filha do Senhor Conselheiro Manuel Bernardo. Madalena, precisamente.



Entretanto, aparece Cristina, outro anjo romântico – e a história toma outro rumo. O leitor que leia, porque o romance fala da regeneração providenciada pelo "meio rural". O primeiro, ‘As Pupilas’, era outra música: uma outra aldeia, o mesmo tema, mas uma galeria de personagens que marcou todo o nosso século XIX: desde o médico João Semana a José das Dornas e às raparigas, é um dos nossos melhores retratos de época, se retirarmos Camilo.



Depois, ‘Os Fidalgos da Casa Mourisca’, o romance mais programático do constitucionalismo, onde os bons (os liberais) recuperam os maus (os miguelistas), com magnanimidade, abençoando o novo regime, representado pela aliança entre Jorge e Berta.



E, finalmente, ‘Uma Família Inglesa’ (1868), um dos grandes livros do Porto, folhetim admirável, romanesco e romântico, centrado na história de Carlos Whitestone e de Cecília Quintino (e da ajuda de Jenny, que fala inglês). ‘Uma Família Inglesa’, que levava o subtítulo de ‘Cenas da Vida do Porto’, acaba de ser reeditado pela Guerra e Paz: não é só uma história de amor entre pessoas de classes diferentes, e mesmo entre "bons" e "maus"; é um apelo à nossa generosidade e à nossa memória.



Livro

Um romance para acabar com o inverno

O romance do espanhol Manuel Vilas merece ser lido como parece que foi escrito: em momentos destinados a relembrar a ressurreição de cada um. Tem passagens de grande génio poético e nunca perde a oportunidade de nos recordar que estaríamos perdidos se não fossem o amor (uma bagatela), a memória e a procura da beleza.



Disco

Piano para dias de inverno

Andava à procura de discos de Valentyn Sylvestrov, um pianista ucraniano, encontrei uma pérola de Hélène Grimaud: interpretações cristalinas de Erik Satie (‘Gnossiennes’ e ‘Pièces froides’, maravilhosas), Debussy, Chopin e Sylvestrov. Tem-me acompanhado por toda a parte e recomendo-o a almas sensíveis.



Passeio

Sintra, antes que acabe o inverno

Um passeio pela serra não é apenas uma visita à história do lugar, mas também um exercício de contemplação e deslumbramento. O caminho da Azóia à Peninha e aos Capuchos ou à vila (para repousar no Lawrence’s, a tomar um café como no tempo de Eça) faz mais por nós do que muitas horas de outra coisa qualquer. Garanto.



Fugir de:

Calhaus à solta

Por falar em Sintra, não sei por que cérebro passou a peregrina ideia de colocar na Volta do Duche – o passeio que vai entre o Palácio Nacional e o edifício da câmara local – uns calhaus que funcionam como "arte pública autárquica",

vulgo ‘escultura moderna’.



Neste tempo em que toda a gente se ofende por nada, declaro-me severamente ofendido por essas abéculas em pedregulho.



Estou disponível para lançar uma petição para as retirar para o salão nobre da Câmara, por exemplo, ou para um museu na Ribeira de Rio Cões.