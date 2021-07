A sopa de amoras silvestres acabada de fazer que a avó preparava em Vila Real deTrás-os-Montes – e os ovos das galinhas, os legumes da horta e os frutos do pomar – sempre fizeram parte do ADN de Ricardo Leite. Sempre gostou de cozinhar, mas numa primeira fase não se imaginou a fazer do gosto profissão e acabou por se licenciar em Engenharia Informática.“A vertente profissional nasceu de um desconforto após a licenciatura. Tive uma epifania e apercebi-me de que não era nada disto que eu queria para a minha vida e fui formar-me numa das melhores escolas de cozinha do mundo, o Instituto Cordon Bleu, em Londres, onde tive oportunidade de passar por grandes restaurantes”, conta o chef, de 39 anos, que quando chegou a Portugal passou por espaços igualmente conceituados. “Passei pelo Viajante, do Nuno Mendes, que tem uma estrela Michelin, estive no Feitoria, do João Rodrigues, também com uma estrela Michelin, na Bica do Sapato, onde conheci o Alexandre Silva, com quem estive oito ou nove anos.”