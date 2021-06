A história de uma aldeia imaginária no Norte de Portugal, as suas gentes e as suas lendas valeram a Ricardo Lemos , de 34 anos, natural do Porto, o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal 2021. ‘Desaparecida’ é o nome da obra, um romance cheio de histórias que se vão entrelaçando, daquelas que atravessam gerações, lendas e mitos que escolhemos recordar e que passamos de pais para filhos. ‘Desaparecida’...