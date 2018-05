Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robôs professores

Já estão a decorrer experiências em Portugal, por exemplo num jardim de infância de Lisboa.

Por João Ferreira e Suely Costa | 01:46

À primeira vista, para as crianças aprenderem com robôs não passa de uma brincadeira mas a verdade é que a interação com as máquinas faz com que resolvam problemas. O ‘Falar Global’ visitou um jardim de infância em Lisboa, onde um grupo de crianças usa um robô na sala, desde dezembro, para aprenderem a distinguir a direita da esquerda. Para isso, só têm de o programar com as indicações corretas, para se deslocar num tabuleiro de jogo.



A ideia de pôr robôs a ensinar crianças partiu de uma investigadora da Universidade do Minho, que já levou o projeto ‘Doc-Kids Media Lab’ a mais de 500 crianças em todo o país. Mirabel Miranda considera que é "uma oportunidade de aprendizagem para a vida, não para criar uma turma excelente de programadores". Como as crianças lidam com a tecnologia de forma intuitiva, esta interação torna-se natural.



Foi com base nesse princípio que uma equipa do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), em parceria com o Hospital Garcia de Orta, juntou crianças com perturbações no espetro do autismo e robôs. No meio de jogos, o robô vai pedindo ajuda e a verdade é que depois de algumas sessões "várias crianças olhavam fixamente para a cara do robô, e isso é uma coisa que as crianças com este tipo de perturbação tem dificuldade", conta Francisco Melo, coordenador do projeto ‘INSIDE’.



No ensino, a ideia não é substituir a figura do professor, mas a evolução da inteligência artificial e a construção de robôs com capacidade de "inteligência" faz com que até já sejam capazes de ensinarem uma criança a escrever.





