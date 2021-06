A Rolls-Royce volta a surpreender o mundo automóvel com um descapotável que realça estilo, performance e luxo. Batizado Boat Tail, este exemplar impressionante será o carro mais caro do mundo: mais de 23 milhões de euros por cada um dos três que serão fabricados.Como o nome sugere, o Rolls-Royce Boat Tail bebe a sua inspiração no mar: é, essencialmente, um luxuoso iate de corrida sobre rodas. Com 5,8 metros de comprimento,...