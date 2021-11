O gosto pela cozinha nasceu cedo, muito por influência do pai e, quando percebeu que não se identificava com o que estudava no ensino secundário , rumou de Faro à capital para estudar na Escola de Hotelaria de Lisboa. “Na mesma altura fui chamado para uma agência de modelos, mas apaixonei-me pela cozinha e percebi que o caminho era mesmo por aí”, conta Rui Sequeira, atualmente com 29 anos e chef e dono de dois restaurantes.