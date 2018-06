Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ser Mãe

Idade média das mulheres no primeiro filho está nos 30 anos

Por Maria Filomena Mónica | 00:30

Por: Maria Filomena Mónica



A curva demográfica só se inverterá se houver uma rede de creches gratuitas e homens com outra atitude.



Há dias, os jornais anunciavam que o secretário-geral do PSD, Rui Rio, pretendia dar às famílias 10 mil euros por cada filho gerado. Algumas mulheres com quem me cruzei pensaram que o óbolo seria imediato, pelo que senti ser meu dever alertá-las para o facto de a dádiva ser entregue ao longo de 18 anos. Ficaram desconsoladas.

Seja como for, o país defronta-se com um problema grave. Em 1980, a idade média das mulheres quando tinham o primeiro filho situava-se nos 24 anos; em 2016, nos trinta. Além disso, Portugal é o país da UE, a seguir à Espanha e à Itália, no qual o índice de fecundidade – 1,36 - é mais baixo.



Tive os meus dois filhos aos 20 e 21 anos. Não os planeei: aconteceram. À época ainda não se vendiam pílulas em Portugal e eu era demasiado inexperiente para poder decidir de outra forma. Ao olhar, na sala de partos, a minha primeira filha descobri que o meu instinto maternal era mais forte do que imaginara, mas isso não me impede de afirmar que teria tido uma vida mais fácil se tivesse optado por engravidar mais tarde.

Devido à minha actual doença, tenho passado muito tempo junto de jovens profissionais de saúde. Elas podem não ter lido os resultados da investigação que H. Kleven, da Universidade de Princeton, fez sobre as disparidades salariais entre homens e mulheres com idênticos C.V. - onde se conclui que tal facto resulta de os pais não despenderem a mesma quantidade de horas a cuidar dos rebentos quanto as mães - mas sabem que a decisão de ter um filho pode ser catastrófica para as suas vidas profissionais.



O que está acontecer, em Portugal, é um suicídio demográfico. Quem irá tomar conta dos velhos se não existirem filhos? Antes de soarem os alarmes conservadores, convém reflectir sobre o que leva as raparigas a adiar a procriação. Um filho requer dois parceiros: uma mãe e um pai. Mas será que os machistas ibéricos já pensaram nisto? Caso não o tenham feito, espero que, na velhice, não se ponham a chorar ao verificar que não têm quem deles cuide. Se Portugal quer substituir as actuais gerações tem de montar uma boa rede de creches gratuitas e de convencer os homens de que os filhos são de ambos e que é a ambos que compete tratar deles. O suborno monetário não é digno nem eficaz.

antiga ortografia