Nascido e criado na Covilhã, Simão Ramos iniciou aos 17 anos uma aventura gastronómica que o fez percorrer dezenas de cozinhas em restaurantes e hotéis de norte a sul do País e até do estrangeiro. Hoje, com 40 anos, está de regresso à terra natal e, na Casa das Muralhas, usa os conhecimentos aprendidos ao longo de mais de duas décadas para dar largas à imaginação em pratos gourmet que são verdadeiras obras de arte para serem apreciadas com todos os sentidos.