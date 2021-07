A dificuldade para dormir é tanta que João, de 9 anos, tem de fazer uma medicação à base de uma hormona que induz o sono. “Isto porque o cérebro dele não para e ele não consegue descansar. Para ele, dormir é uma perda de tempo. Pensa em mil assuntos diferentes, questiona tudo e mais alguma coisa e, a dada altura, disse-me que achava que via e ouvia coisas, porque a velocidade de pensamento do João é tão acelerada que ele tinha dúvidas entre a separação do real e o que estava na mente dele”, partilha a mãe, Dídia Cardoso, que há um ano o levou a um neurologista que por sua vez o encaminhou a um psicólogo, o qual, depois “de uma bateria de testes”, traçou o diagnóstico: sobredotação. O mesmo é dizer que João tem uma capacidade cognitiva muito acima da média dos seus pares, um quociente de inteligência (QI) acima de 130. Estima-se que existam 3 a 5% de sobredotados, um número semelhante em Portugal e no resto do mundo.Os pais sempre sentiram, desde a mais tenra infância, que o filho era diferente, mas não tinham “termos de comparação”. “Ele é neto único, filho único, os nossos amigos ou não têm filhos ou têm filhos mais velhos e então adaptámo-nos a ter um miúdo diferente. Ele próprio não entendia porque é que os amigos não o entendiam, porque gostava daquilo que ninguém gostava, porque não conseguia ter uma conversa com miúdos da idade dele – que nem sequer sabem o que é um geneticista, a profissão que João sonha ter no futuro. Ele só conseguia conversar adequadamente com pessoas mais velhas, daí que o diagnóstico tenha sido um alívio. Foi muito importante para ele perceber que não é um ‘estranhão’, porque os colegas são implacáveis, diziam que ele era anormal e ele não percebia porquê.” Muitas vezes os pais de João veem-se na necessidade de ir estudar determinados assuntos que o filho quer ver respondidos para que a criança consiga serenar o cérebro, que está sempre em alto funcionamento. “É um desafio diário, costumo dizer que faço dois turnos. Sentimos necessidade de o motivar constantemente, porque mesmo em casa ele tem necessidade de conversar sobre determinados assuntos e que as outras pessoas correspondam minimamente às expectativas dele nesses assuntos. Pede para lhe explicarmos como funcionam bactérias e vírus, as cadeias de ADN, os cromossomas, os mais variadíssimos temas, a uma velocidade estonteante”, partilha a mãe, enfermeira de profissão.