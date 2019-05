Sophia como nunca ninguém a conheceu

Não havia ainda nenhuma biografia da mais consagrada poetisa portuguesa do século XX e a jornalista Isabel Nery sentiu quase "como uma obrigação evitar a manutenção desse vazio".Os jornalistas têm esse ‘vício’ de querer falar do que não é ainda (total ou parcialmente) conhecido. Foi assim que percorreu lugares, recuperou momentos e falou com as pessoas que fizeram parte da vida de Sophia de Mello Breyner Andresen para dar forma a ‘Sophia’, a biografia que agora nos chega às livrarias.Páginas que vão do Porto à Grécia, passando pela travessa das Mónicas, na Graça, ou mesmo a pequena ilha de Föhr, no mar do Norte, e fazem-se das palavras de personagens tão diversas como o pescador José Muchacho, que levava Sophia a visitar as grutas em Lagos, ou o amigo Manuel Alegre, companheiro das letras e da política. Há histórias de família e também os relatórios dos interrogatórios a que Sophia foi sujeita na sede da Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE)."Lembro-me que senti uma certa emoção, até parei uns segundos antes de desenrolar a fita de nastro cinzenta que juntava os documentos dentro da pasta. Uma espécie de silêncio interior em homenagem aos que, como Sophia, lutaram pela democracia e viram a sua vida espiada pelos agentes da PIDE", recorda Isabel Nery.A pesquisa avançou lentamente mas deu os esperados frutos. "Inicialmente encontrei apenas breves notas sobre os hábitos de Sophia. Mas sabia que tinha sido intimada a depor, por isso fui pesquisando na Torre do Tombo até encontrar o ficheiro que continha a transcrição do interrogatório, que pode ser lido no livro", conta Isabel Nery.Como muitas vezes aconteceu durante a ditadura, este tipo de convocatória não servia tanto para obter informações, mas sim para intimidar - lembrar aos contestatários do regime que a polícia estava atenta e sabia tudo."No caso concreto, os agentes mostravam-se ‘espantados’ com o facto de alguém como Sophia (uma insinuação ao seu estatuto social e ao facto de ser católica) estar a colaborar em atividades que, no entender dos agentes, só podiam ser comunistas. Sophia ironizava de forma a demonstrar que a polícia não a amedrontava, dizendo, por exemplo, que só tinha medo de duas coisas: elevadores e fantasmas. Para quem fazia gala em ser temido, na medida em que muito do seu poder vinha precisamente desse medo, este tipo de subtileza era uma clara provocação. E uma demonstração de coragem", nota a jornalista.Como nunca conheceu Sophia pessoalmente, visitar todos os locais por onde esta passou tornou-se um dever que ocupou a autora durante dois anos, antes mesmo de começar a escrever o livro. Por isso, este livro é também uma reportagem de fundo."E não há reportagens sem irmos aos locais. Revelou-se uma forma de me aproximar de Sophia. Por um lado, porque a própria Sophia valorizava muito os lugares, a partir dos quais ou sobre os quais criava a sua poesia. Fosse o Algarve, a Grécia ou a travessa das Mónicas, onde vivia, em Lisboa. Conforme ia avançando na reportagem ia também sentindo que conhecia um pouco melhor a autora sobre a qual ia escrever", conta a jornalista.Da mesma perspetiva, cada um dos entrevistados foi importante nalgum ponto. "Nem todas as pessoas conheceram profundamente Sophia, mas todas recordavam algum detalhe que ajudou a ter uma perspetiva mais plena e completa. Seria impossível nomear todos neste espaço curto, mas Manuel Alegre e a mulher, Mafalda, puderam falar de uma Sophia amiga, com uma cumplicidade que poucos tinham com ela. Num outro registo, o pescador José Muchacho permitiu-me também conhecer uma Sophia para além das amizades mais óbvias, da família ou dos companheiros da política", diz a autora.Até porque a arquitetura dos seres humanos também implica olhá-los de vários ângulos: "Sempre que possível, procurei essa diversidade de perspetivas porque entendo que o rigor de uma biografia exige olhar para o biografado nas suas várias circunstâncias", acrescenta.Jornalista desde 1995, Isabel Nery foi já distinguida com vários prémios, entre eles o Prémio Mulher Reportagem Maria Lamas, o Prémio Jornalismo pela Tolerância, o Prémio Paridade Mulheres e Homens na Comunicação Social e o Prémio Jornalismo e Integração, da UNESCO.É também autora de outros livros, como ‘Política e Jornais – Encontros Mediáticos’ (2004), ‘O Inferno Aqui tão Perto - Literatura de Viagens e Reportagem’ (2009), ‘As Prisioneiras - Mães Atrás das Grades’ (2012); ‘Do Génio Jornalístico’ (2014); ‘Chorei de Véspera’ (2016) e ‘Tudo por Uma Boa História’ (2017).Mas escrever ao longo de três anos a biografia de Sophia tocou-a de forma especial: "Porque fala do mito Sophia, uma autora que tantos portugueses admiram, mas também da personalidade complexa, que podia tornar a vida difícil aos que a rodeavam."