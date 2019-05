“Tantas famílias desfeitas e filhos sem pais"

Iniciei a minha vida militar na cidade de Lagos, para onde fui destacado para cumprir a recruta. Foi ali que tirei a carta de condução que veio a ser fundamental nas funções que desempenhei mais tarde na minha vida militar. O que é mais engraçado é que eu já estava farto de conduzir sem carta, mas foi só na tropa que a obtive realmente. Todos sabiam que eu já conduzia, então, quando fui fazer as devidas provas e diligências, mandaram-me antes ir almoçar e depois voltar para ir buscar a carta.

Depois de Lagos segui primeiro para Chaves, depois para o Porto e finalmente para Mafra, onde assumi as primeiras funções de responsabilidade: transportava em carrinhas de grande porte os militares que precisavam de ir a consultas e tratamentos no Hospital Militar da Estrela, em Lisboa. Muitos deles tinham estado no Ultramar.

Foi também em Mafra que eu e os meus companheiros recebemos a notícia de que iríamos para a Guiné Bissau, corria o ano de 1968. A notícia caiu que nem uma bomba junto da família e dos amigos. O medo de não regressar para junto dos meus era agora uma realidade.

Despedi-me do meu País e das minhas raízes no Cais da Rocha, em Santos, para uma viagem de barco que durou cinco dias e meio. O barco chamava-se ‘Niassa’ e transportava cerca de 600 militares, todos com a esperança de mais tarde ou mais cedo regressarem vivos e bem de saúde ao seu País. Chegados a Bissau seguimos noutro barco da Marinha Portuguesa até Teixeira Pinto.

Motorista de Spínola

Foi aqui, no Comando de Teixeira Pinto, que passei todo o meu tempo de Ultramar - cerca de dois anos. É daqui que guardo as melhores recordações das amizades que lá fiz e que transportei para Portugal, e também as memórias de ter sido motorista do marechal António de Spínola [futuro Presidente da República]. Conduzi-o muitas vezes. Algumas sozinho. Outras, acompanhado por algumas altas individualidades, como embaixadores e militares de altas patentes. Um homem grande, diplomata e amigo dos seus militares, que a todos tratava com muito respeito. Não se preocupava apenas com os oficiais e as chefias, mas sim com todos os soldados.

Também vi muitos ficarem feridos em diversos ataques que o batalhão sofreu e senti na pele como é duro perder um camarada e amigo. Chamava-se Abel. Mas em boa verdade toda a gente o conhecia por ‘Madragoa’, porque ele trabalhava como despachante de alfândega e era oriundo de uma família lisboeta que residia nessa zona da cidade.

O mais irónico é que ele morreu num dia em que nem sequer estava a combater, mas para mim foi também uma vítima da guerra. O Abel tinha recebido um castigo e, por isso, ficou uns dias fora do batalhão e foi para outro quartel. Um dia, ao sair desse quartel, levou um tiro na cabeça.

A perda do Abel custou muito a todos os homens, não só porque era um bom amigo, mas também porque tinha deixado em Lisboa um filho pequeno e a mulher. Pensar que houve tantas famílias desfeitas, tantos filhos sem pais - alguns nem os chegaram a conhecer. Ainda hoje é uma ideia que me assombra sobre a guerra do Ultramar.

Eu safei-me a uma bala que passou a rasar por cima da minha cabeça - disparada acidentalmente por um colega meu na caserna, mas consegui regressar são e salvo a Portugal. Quando finalmente cheguei ao meu País, vim com o sentimento do dever cumprido.

As amizades que foram feitas com os camaradas do batalhão continuam, e todos os anos fazemos um almoço onde nos juntamos e aproveitamos para recordar alguns momentos passados em Teixeira Pinto. Da Guiné trouxe também recordações: da generosidade dos guineenses a uma tatuagem que fiz no braço e que ficou para a vida: ‘1-5-1968’.







Testemunho de José Manuel Dias

comissão

Guiné 1968-1970

força

Batalhão 2845 - Companhia

de COmando e Serviços (CCS)

* Info

Vive na Trafaria. 72 anos,

reformado, cinco netos