“Tempos houve em que nem pão nos chegava”

Sobre terreno desconhecido, fui dos primeiros a trilhar o caminho de uma resposta atabalhoada à revolta nativa

Por Miguel Balança | 00:30

Fui mobilizado para o serviço militar em janeiro de 1961 – tinha 21 anos. Apresentei-me no Regimento de Infantaria 3, em Beja. Chegou junho e a mobilização para Angola. Veja-se: assentei praça no início do ano, a agitação em Angola começou em março e, com a chegada do verão, fui mobilizado. Parti no paquete ‘Vera Cruz’, acompanhado de quatro mil dignos camaradas. Chegámos, oito a dez dias depois, atabalhoados como partíramos. Instalámo-nos num liceu feminino, ainda em construção. Sem portas nem janelas. Só cimento. Depois de uma passagem breve por Grafanil, nas imediações de Luanda, encaminhámo-nos para norte. Uma semana de caminho duro levou-nos a Zala. A aldeia, com meia dúzia de fogos, encontrava-se dizimada.

Encontrámos um cenário impressionante. Uma multidão em debandada, perseguida por nativos militarmente atabalhoados, armados de canhangulos. Não era uma guerra clássica. Nós tínhamos o poder de fogo, eles poder nenhum. Limitados, perpetravam ações de terror e empancavam-nos a progressão no terreno fazendo cair embondeiros gigantescos que bloqueavam os acessos.



Era uma guerra de guerrilha, difícil de caracterizar em termos militares puros: não havia uma frente de combate, não havia um inimigo à nossa frente. A comunicação tardava. Em Nambuangongo dormimos no chão, isolados, sem mantimentos. Com fome: tempos houve em que nem pão – algo essencial para uma companhia alentejana – chegava, víamo-nos forçados a combater um inimigo abstrato, que nos colocava numa situação terrível. O ambiente era medonho.



Ao fim de dois ou três dias de estarmos acampados em Zala, a Companhia foi enlutada por fogo involuntário entre camaradas. Uma sentinela que se preparava para ser substituída e sair para descanso, ao retirar a câmara da arma que empunhava, disparou acidentalmente uma rajada que atingiu um camarada, que acabou por morrer. Chocou-nos muito: não foi resultado de um combate, não foi o inimigo a provocar-nos a baixa; foi por descuido. A companhia reagiu mal, foi um momento dramático.



A nossa impreparação era notória. Chegámos a Luanda empunhando a obsoleta espingarda Mauser, da Segunda Guerra Mundial. Tivemos o primeiro contacto com armas automáticas apenas três dias antes de seguirmos para norte, para a zona de combate... parece anedótico. Em Ambriz, vila costeira a menos de 200 quilómetros de Luanda, tivemos um primeiro incidente, um prelúdio à tragédia que se seguiu. Nervoso, um camarada premiu fortuitamente o gatilho e disparou uma rajada. Dessa vez não atingiu ninguém. Incidentes posteriores atestaram a impreparação coletiva. A sorte, que nos fez cair diante de um inimigo ainda menos preparado do que nós, não nos poupou em Zala. À parte o justo ou injusto da guerra fomos, de qualquer maneira, imbuídos do espírito de missão "rapidamente e em força", como disse Salazar. Foi uma guerra de superação.



Fiquei ano e meio no norte de Angola. Depois estive mais a sul, onde reforcei a tropa nativa, os ‘Dragões de Silva Porto’ (atual Kuito), durante cerca de um ano. Em outubro de 1963, recebi a ordem de regresso à metrópole. A 10 de outubro desse ano cheguei a Portugal.



Da minha experiência realço dois intrépidos. Primeiro, o capitão Medeiros, açoriano distinto. Oxalá ainda viva. Depois, o ‘Pancadas’, de Moura, excelente atirador com a metralhadora Breda. De tronco nu, porque era assim que se posicionava em cima de um jipão, abria fogo em todos os sentidos. Um verdadeiro herói. Outros, como o Gilberto ‘Tavira’, ou o Celso ‘Cantanhede’, permanecerão sempre como a pequena família de guerra, que não esqueço.



Para a malta da Companhia 166 ‘Vá Carvão’, um colossal abraço.

Adelino Romba: 1961-1963Batalhão 158. companhia de Caçadores 166