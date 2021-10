A Igreja Católica tem fechado os olhos aos abusos sexuais cometidos dentro dela? No passado, a Igreja mostrou demasiada incapacidade em colocar as vítimas no centro de suas preocupações. Depois da implementação das diretrizes nas conferências episcopais, ordenadas já por Bento XVI e continuadas pelo Papa Francisco, a Igreja tem assumido frontalmente os casos de que tem conhecimento.