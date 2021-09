Natural das Caldas da Rainha, aos 12 anos já ajudava o pai no restaurante Moinho Saloio, no Alto das Gaeiras, em Óbidos, durante os fins de semana, feriados e férias escolares. Agora, aos 32, Tiago Costa é lá chef, depois de ter feito formação em técnicas de cozinha e pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, nas Caldas da Rainha, e ter passado por diversos restaurantes de unidades hoteleiras.