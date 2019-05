Tolentino, Filinto e Companhia: erotismo para rir

No fim do séc. XVIII e início do séc. XIX, Portugal foi palco de um surto de literatura satírica, sobretudo na poesia e no teatro, mas também na imprensa periódica. Os autores merecem ser lembrados: há mais de 200 anos, aliavam ao picante do erotismo o riso desencadeado pela sátira em versos marotos que punham a ridículo os preconceituosos usos e costumes da época.

António Lobo de Carvalho, o ‘Lobo da Madragoa’ (1730-1787), nasceu em Guimarães e viveu no Porto e em Lisboa, no bairro popular que lhe deu a alcunha. São dele as ‘Poesias Joviais e Satíricas’.

Filinto Elísio era o nome arcádico do poeta Francisco Manoel do Nascimento (1734-1819). Perseguido pelas suas ideias liberais, exilou-se em Paris, onde a sua obra evoluiu para o pré-romantismo, chegando a influenciar Garrett.

Nicolau Tolentino (1740-1811) tornou-se um dos mais conhecidos satiristas desta geração graças ao soneto em que ridicularizava a moda dos penteados exagerados, incluído nas suas ‘Obras Poéticas’.

José Anselmo Correia Henriques (1775-1831) era absolutista e editou o jornal ‘Zurrague Político das Cortes Novas’, em 1821.

João Vicente Pimentel Maldonado (1773-1838) foi um destacado político liberal, deputado às Cortes. Esteve preso durante o miguelismo. O seu soneto "Não lamentes, ó Nise…" foi erradamente atribuído a Bocage.

Do livro ‘Poesia Portuguesa Erótica e Satírica Séculos XVIII-XIX’, sel. José Martins Garcia, ed. Afrodite

António Lobo de Carvalho, Soneto CLXVI

"Há certas semiputas nesta terra,

A quem lerdos basbaques fazem tolas,

Que vivendo de ganchos e gaiolas,

Às honradas pretendem fazer guerra.

(...)Quem as vê lambisgóias, faladoras,

O chiste já sediço repetindo,

Se é bolónio, ele crê que são doutoras;

O laberco porém, que está medindo,

Quanto dista de putas a senhoras,

Caga nelas, e se vai rindo."

Filinto Elísio, Epigrama

"Queixou-se uma noviça ao pai honrado

que da ordem um tafulão

Lhe tinha quase à força escarapelado

O virgíneo botão:

‘Gritaste ao menos contra o agressor,

Misérrima tolinha?’ -

(Exclama o ginja, já todo em furor).

‘Não, meu pai, não convinha

(Lhe torna a triste) que era pior mal;

Sendo alta noite, tempo mui perigoso

De incomodar o meu provincial,

Que com a abadessa estava no seu gozo."

Nicolau Tolentino, Soneto

"Que novo invento é este de impiedade

Que extirpar gente vem pela traseira,

E para aproveitar-se da cegueira

Fez pelo olho do cu a atrocidade?

(...)Se tens desejo de obras pias,

Vai fazer aos herejes esta esmola,

Serás a extirpação das heresias."

João V. Pimentel Maldonado, Soneto

"Não lamentes, ó Nise, o teu estado;

Puta tem sido muita gente boa;

Putíssimas fidalgas tem Lisboa,

Milhões de vezes putas têm reinado.

Dido foi puta, e puta dum soldado;

Cleópatra por puta alcança a coroa;

Tu, Lucrécia, com toda a tua proa,

O teu cono não passa por honrado.

Essa da Rússia imperatriz famosa,

Que ainda há pouco morreu (diz a Gazeta),

Entre mil porras expirou vaidosa;

Todas do mundo dão a sua greta;

Não fique pois, ó Nise, duvidosa,

Que isto de virgo e honra é tudo peta."

José Anselmo Correia Henriques,

O Capítulo Geral dos Franciscanos

"(...) ‘Para tirar os frades da incerteza,

Experimentam cada um sua destreza;

(...) Veja-se qual dos dois destes marzapos

Porá o cono e o cu em mil farrapos;

Qual dos dois na fodenga é mais mestraço,

Ou, na frase fradesca, mais cachaço.’

(...) Mostra a moça louríssimo pentelho,

Nevada bimba, que o coninho esconde,

Crica beiçuda, que o pudor confunde.

(...)Com três golpes de cu mostrou o frade

De S. Francisco a rara qualidade

Ficou a moça desmaiada em pranto

Que tal pode da porra o furor santo;

Trocam-se em ais os choros da donzela,

Que o foder eletriza a moça bela.

O frade fodilhão, qual trovoada

Dos diques genitais abre a enxurrada;

Avante, sem parar, no cono ardente,

Doze vezes soltou a grossa enchente.

(...) E a todos fornicou com força tal

Que não podem negar-lhe o ser Geral."

À sombra de Bocage

Os satiristas da passagem do séc. XVIII para o XIX foram rivais ou amigos do poeta sadino, chegando a ser-lhe atribuídos, erradamente, poemas de outros.

O ‘Lobo da Madragoa’

António Lobo de Carvalho nasceu em Guimarães, mas ficou associado ao popular bairro lisboeta onde morou e escreveu odes satíricas à cantora Zamperini.

O colchão de Tolentino

Nicolau Tolentino ficou célebre pelo soneto em que satirizava a moda dos penteados exageradamente altos: "(…) Sai-lhe o colchão de dentro do toucado".

Na mira da Inquisição

Filinto Elísio terá sido denunciado pela própria mãe à Inquisição. Foi obrigado

a fugir para França, onde escreveu a maior parte da sua poesia.

Maldonado maçon

João Vicente Pimentel Maldonado, além de poeta satírico, foi deputado às Cortes que fizeram a Constituição de 1822 e chegou a grão-

-mestre da Maçonaria.

Penicos de Prata

Os Penicos de Prata são um quarteto de cordas que tem musicado vários poemas erótico-satíricos portugueses. Infelizmente, o disco está esgotado há muito.