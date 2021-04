Tropa e comida para combater o terrorismo em Cabo Delgado

"Desengane-se quem pensa que a solução para Cabo Delgado é apenas militar, mas vamos ajudar o mais que conseguirmos." O aviso é de um oficial superior português, que acompanha o processo de preparação das equipas que, nos próximos meses, vão partir para Moçambique para formar unidades de elite das forças armadas e de defesa locais. O autorizado é que sejam só essas tropas moçambicanas a combater o terrorismo islâmico da Al-Shabab (filiada no Daesh) em Cabo Delgado, que nos últimos três anos causou duas a três mil mortes, mais de 700 mil deslocados e que teve a 24 de março um dos episódios mais sangrentos, com perto de uma centena de mortes, muitas por decapitação, na invasão à vila de Palma, a 25 km da Tanzânia, onde existem os principais investimentos estrangeiros na área do gás natural.



Os cerca de 60 elementos dos Comandos, Fuzileiros e, provavelmente, controladores aéreos avançados da Força Aérea, ainda não sabem quando recebem a guia de marcha. Para já, o processo está na fase política - as decisões residem nos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de ambos os países. Por essa razão, os militares em Portugal ainda não sabem quando começam a trabalhar no terreno, nem como. "Em Moçambique já está o chefe da missão [brigadeiro-general Francisco Duarte, desde 31 de março] e os dois oficiais que vão liderar os principais projetos [Comandos e Fuzileiros] partiram esta semana", concretiza o oficial, que solicita o anonimato por não estar autorizado a falar uma vez que "nem sequer o acordo formal, político, de cooperação está assinado". "Seria importante haver decisões rápidas. Esperamos contribuir com doutrina, inteligência e respeito para se cortar este ‘nó górdio’ que se criou em Cabo Delgado", diz a fonte.



De acordo com o Ministério da Defesa, que recusou esclarecimentos adicionais aos já prestados publicamente pelo ministro João Gomes Cravinho, esse Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa 2021-26 será assinado no fim do mês, em Lisboa, aproveitando uma visita do homólogo moçambicano, Jaime Neto. Anteriormente, Cravinho mostrou alinhamento com os militares. Para já, há que restabelecer a segurança em Cabo Delgado. No outro braço, o apoio à população e a criação de condições para travar os jovens que, desiludidos com a pobreza e a falta de expectativas, se continuam a juntar, voluntariamente ou à força, aos terroristas islâmicos.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.04.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento