Truques para aliviar as Alergias aos pólenes e fungos

Os sintomas são extremamente incomodativos mas há formas de aliviá-los

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

Os sintomas alérgicos estão no auge nesta época do ano, mas há pequenos truques que podem aliviar as queixas de quem sofre deste mal, segundo a imunoalergologista Teresa Moscoso.



As maiores concentrações de pólenes e fungos na atmosfera em Portugal acontecem no tempo quente e seco. O primeiro de todos os passos é evitar o contacto com os agentes alérgicos. "Não é possível uma completa evicção dos alergénios do meio exterior. Algumas medidas parecem permitir alguma proteção ou minimização dos sintomas: evitar áreas de elevada polinização, sobretudo de manhã (altura do dia em que se verifica a maior libertação de pólenes); permanecer dentro de casa e manter portas e janelas fechadas nos dias muito ventosos, quentes e secos; usar óculos escuros ; viajar de automóvel com os vidros fechados e utilizando filtros de partículas de grande eficácia; evitar praticar desportos ao ar livre, campismo e abster-se de cortar relva." Na consulta de imunoalergologia poderá ser receitada terapêutica adequada, desde a farmacologia tradicional (anti-histamínicos, corticosteroides nasais) à imunoterapia específica. "As vacinas antialérgicas têm enorme eficácia desde que instituídas adequadamente e sob vigilância médica", frisou a especialista.



Agenda dos miúdos



Festival panda corre o país de lés a lés

O maior evento infantil em Portugal (75 mil espectadores no ano passado) está de regresso. Depois de Viseu, o Festival do Panda repete-se hoje em Vila Nova de Gaia, tendo como tema o Desporto. Seguirá depois para Oeiras (Parque dos Poetas, dias 6, 7 e 8) e Leiria (Estádio Municipal, a 15). Os mais pequenos vão vibrar com a festa feita pelas estrelas Masha e o Urso, o Noddy, o Ruca, Super Wings e o divertido Rei Juliano.



Jardim do Areeiro acolhe festa infantil

A terceira edição do Jardim de Encantar do Areeiro realiza-se hoje entre as 15h00 e as 19h00, no jardim Fernando Pessoa. Inclui um concerto de Ricardo Reis Pinto, autor de sucessos infantis como ‘A Girafa’ ou o ‘Macaco Brincalhão’, às 16h30, workshops de plasticina e dança, pinturas faciais, insufláveis, bolas de sabão, pipocas e algodão doce grátis. Há ainda teatro, pelas 18h00, com ‘A História da Carochinha’. O programa perfeito para toda a família, sem ter de sair de Lisboa, tem entrada grátis.