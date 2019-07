Um mergulho no cinema

Começou este sábado, prolongando-se até domingo, dia 14, a 27.ª edição do festival internacional de cinema Curtas Vila do Conde. Certame consagrado do calendário cinematográfico nacional, as suas diversas competições – a Internacional, a Nacional, a Experimental, a Take One! (para as obras realizadas em contexto de formação), a de Vídeos Musicais, a My Generation e a Curtinhas (estas últimas para obras dirigidas ao público juvenil e infantil) – funcionam como verdadeira montra do mais interessante que se vai fazendo em termos de curtas-metragens a nível nacional e internacional.



Mas o Curtas Vila do Conde sempre quis explorar as relações da linguagem cinematográfica com outras expressões artísticas e é famoso o programa Stereo que, ano após ano, se foca em fomentar e apresentar diálogos entre música e cinema.





Este ano, depois de na sessão de abertura ter sido apresentada a obra fundadora do expressionismo alemão, o clássico de Robert Wiene ‘O Gabinete do Dr. Caligari’, musicado e acompanhado ao vivo pelos músicos Tiago Cutileiro e Marta Navarro, e de ter sido estreado o filme de João de Sá ‘Mutantes S.21 – 25 Anos Depois’ sobre os Mão Morta e o seu 4º álbum, todas as atenções se concentram no concerto de Thurston Moore que, a exemplo do que os Mão Morta fizeram para o 16º Curtas Vila do Conde, em 2008, vai musicar e acompanhar ao vivo alguns filmes da cineasta experimental norte-americana Maya Deren.É dia 10, pelas 21h. Mas há mais, como o concerto de Sereias, o anárquico grupo do poeta António Pedro Ribeiro, com acompanhamento de imagens manipuladas por Francisco Laranjeira (dia 9, 23h30), o espectáculo de música electrónica ‘Brainbows’ do cineasta e artista digital alemão Rainer Kohlberger (dia 10, 23h30), o filme-concerto dos londrinos The Heliocentrics sobre ‘Heaven & Earth Magic’, o mítico filme do cineasta ‘beat’ Harry Smith (dia 12, 23h45), ou o concerto das Montanhas Azuis de Marco Franco, Norberto Lobo e Bruno Pernadas imerso pelas imagens de Pedro Maia (dia 13, 23h45). É isto o Curtas, e muito mais…

