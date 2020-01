É um paradoxo doloroso: como explicar que um país que fez da liberdade a sua grande bandeira ostente no currículo a mancha da escravidão? E como explicar que, já depois da Guerra Civil, a servidão tenha continuado, por outros meios, até meados do século XX?



São duas perguntas que assaltam o espectador quando confrontado com ‘O Nascimento de uma Nação’. O título não é inocente: antes deste filme de Nate Parker, existia uma outra obra com a mesma titulatura. Falo, como é óbvio, do clássico de D.W. Griffith onde o Ku Klux Klan era apresentado em tom heróico.





O heroísmo, aqui, é reservado para os negros, não para os seus algozes. Sobretudo para Nat Turner, figura histórica que liderou uma das mais impressionantes rebeliões de escravos no século XIX americano.O filme relata a história de Nat, um rapaz observador e inteligente, que testemunha desde cedo a violência daquele iníquo sistema. Mas o momento transformador da sua infância acontece por via da leitura: aprendendo a ler por sua conta e risco, Nat será posteriormente educado pela dona da casa, que vê no rapaz capacidades extraordinárias.Com os anos, Nat não é apenas mais um escravo nas colheitas do algodão; é também um pregador da Bíblia, convidado a espalhar a palavra pelas plantações da Virgínia. A esperança dos fazendeiros é que Nat use os seus conhecimentos bíblicos para incutir nos escravos insubmissos as virtudes da resignação.Sem sucesso. Confrontado com o sofrimento e a barbárie dos outros, mas também experimentando esse sofrimento e essa barbárie dentro de portas, Nat chamará a si a missão redentora de libertar o seu povo escravizado. As sequências dessa luta, pelo seu desespero e pulsão suicidária, são o melhor do filme.E regresso ao início: a escravidão é a grande mancha da nação americana? Sem dúvida. Mas, como lembrava o filósofo Pascal Bruckner, o que distingue o Ocidente de outras civilizações não é a existência de escravos.É a capacidade de refletir criticamente sobre o seu lado mais monstruoso.Enquanto for assim, nem tudo está perdido.

Sazonalmente, o país urbano solta uns gemidos sentimentais pelo interior. Faria melhor em visitá-lo. O Museu do Pão, em Seia, devia ser uma paragem obrigatória: são três pisos onde a história, a técnica e a arte do pão são contados por quem sabe. O restaurante do museu é igualmente imperdível – e impróprio para vegetarianos.

Filme: Feitos e desfeitos um para o outro

Será este o melhor filme de Baumbach? Provavelmente. É a história de um divórcio – ou, melhor dizendo, de uma guerra que se instala de mansinho até transformar os velhos amantes em inimigos. O resultado é cómico, patético, dramático, até voltar à normalidade possível. Scarlett Johansson e Adam Driver foram feitos um para o outro.

Livro: Atual, real e sinistro

Em 1993, quando israelitas e palestinianos celebravam o Acordo de Oslo, Philip Roth estragou a festa: e que tal se os judeus de Israel deixassem o Médio Oriente para se salvarem de um segundo Holocausto? Hoje, com o Irão a caminho da bomba nuclear, a pergunta de Roth adquire contornos ainda mais reais e sinistros.

Fugir de : SNS

Todas as semanas, os portugueses confrontam-se com um Serviço Nacional de Saúde (SNS) a cair aos pedaços. São serviços que encerram, diretores que se demitem, listas de espera que não diminuem.

Perante este caldo, era quase inevitável que as agressões verbais e físicas a profissionais de saúde aumentassem: só nos primeiros seis meses de 2019, foram 600; desde 2013, quase cinco mil.

É por estas e por outras que o governo quer amarrar os especialistas ao sistema. Para que eles não fujam enquanto podem.