Um reconhecimento às ‘novas’ tecnologias!

Nesta semana de navegação em que prosseguimos para norte rumo a Lisboa, ocupados com as nossas rotinas e tarefas do dia a dia da vida a bordo, porque não apresentarmos o nosso reconhecimento às ‘novas’ (já não tão ‘novas’) tecnologias?! Mais do que nunca, a omnipresença, a abrangência e a versatilidade da tecnologia e das telecomunicações marcam a vida a bordo, e não só.



Em terra, os mais novos estudam com aulas online, os adultos executam tarefas em teletrabalho, ocasiões especiais como festas de anos realizam-se através de grandes conferências digitais… Por cá, os mais antigos recordam, com contido saudosismo, também já habituados às ‘novas’ facilidades, os tempos em recebiam as notícias do nascimento dos filhos por rádio e as peripécias para encontrarem os marcos do correio em cada porto para enviarem as cartas às namoradas e às mães.





O que outrora seriam dias e dias de navegação em que as notícias escasseavam, chegando apenas, quando urgentes, por rádio. Com privacidade quase nula, a comunicação teria de ser recebida na casa de navegação ou no centro de comunicações, onde se encontrava o equipamento, e onde se encontravam também os elementos de quarto.Agora, navegamos a muitas milhas de terra, a algumas semanas do nosso destino. Não temos televisão e as comunicações militares vêm por radiodifusão, todavia conseguimos contactar com a nossa família por telefone e aceder à Internet. Quando atracamos, substituímos os dizeres por "este café não tem Wi-Fi, vamos para outro" ou "preciso de ir comprar um cartão de dados móveis para partilhar as fotos nas redes sociais e fazer videochamada para casa".

Não há nada como uma videochamada…

Obviamente, toda esta acessibilidade não vem sem senão. Habituados ao contacto constante, tal não é a preocupação, desconforto e ansiedade que gera em elementos da guarnição e nas suas famílias quando, mesmo que por apenas um ou dois dias, provocado pela intempérie ou pelo rumo praticado pelo navio, se perde o sinal do satélite e, consequentemente, o acesso à Internet e ao telefone.



Mas reconhecemos, reconhecemos que os tempos mudaram e que a acessibilidade à informação mudou, também, a realidade da vida a bordo!



No passado dia 6 de abril, ao final do dia, nasceu o filho de um militar do navio. Durante todo o dia, foi com elevada expectativa que todos partilhámos com pai o friozinho na barriga da tão esperada chegada do João Maria. Após o seu nascimento, a notícia não tardou a chegar ao navio e momentos depois as primeiras fotos... No fundo, vivam as ‘novas’ tecnologias!