Um romântico paradoxal

Em maio de 68, Paris amanheceu com uma proposta radical: se os militantes subvertessem as instituições e as leis da República, encontrariam a praia por baixo das pedras da calçada.



A ideia é poética, embora não original: Rousseau, dois séculos antes, já tinha sugerido algo de semelhante ao atribuir à "civilização" a raiz dos nossos males.





A liberdade, para o genebrino e para os ‘soixante-huitards’, seria o prémio final para quando os homens quebrassem as grilhetas que os aprisionavam.

Michel Houellebecq, um dos mais importantes escritores do nosso tempo, discorda. E defende, romance após romance, que a liberdade radical é um caminho destrutivo e autodestrutivo.

O personagem de ‘Serotonina’ ilustra o ponto: chama-se Florent-Claude Labrouste, tem 46 anos e, como normalmente acontece nos ‘alter-egos’ de Houellebecq, vai naufragando aos nossos olhos. Pelo menos, até encontrar dois colírios para os seus males.



O primeiro é um antidepressivo que lhe permite "manter o desespero num nível aceitável" (bela frase), ainda que privando-o dos prazeres da líbido.

A segunda terapia é desaparecer do convívio social. Esse processo de apagamento permitirá a Florent-Claude vislumbrar a fragmentação social e económica do país profundo (uma antecipação do movimento dos "coletes amarelos"); mas também contemplar a sua própria fragmentação pessoal, determinada pela ilusão das "infinitas possibilidades" que a vida moderna lhe prometeu – e que apenas levaram ao "endurecimento do coração".



A prosa de Houellebecq continua soberba; as suas observações sobre a vacuidade do mundo contemporâneo continuam a gelar até um céptico como eu; e o humor, que só por eufemismo podemos classificar de "transgressivo", não é aconselhável aos beatos que gostam de andar por aí a sinalizar a respectiva virtude.



Mas o essencial, por paradoxal que pareça, está no romantismo de Houellebecq, entendendo-se pelo termo uma nostalgia profunda pela "santidade dos afectos do coração", como diria John Keats.

Só mais uma coisa: a tradução, de Valério Romão, é excepcional.

Série

Para rir e para tremer

Esta série é para rir ou tremer? Provavelmente, é para rir e tremer, sobretudo quando a psicopata de serviço (espantosa Jodie Comer) combina crueldade, diletantismo e paródia. Se não fosse tão mazinha, era menina para se apresentar à família. Assim, vive em fuga, com uma agente do MI5 no seu encalço.

Dvd

Bizarro ensaio filosófico

Yoav é um ex-soldado israelita que abandona Tel Aviv para se reinventar em Paris como gentio. Mas será que Yoav consegue abandonar a sua identidade judaica e ser aceite como um igual em terra estrangeira?



O Urso de Berlim foi muito bem entregue a este bizarro ensaio filosófico de Nadav Lapid.

Livro

Autópsia definitiva

Certo dia, Thackeray decidiu escrever sobre os snobs para o jornal ‘Punch’. Ninguém escapou: de aristocratas a militares, de artistas a eclesiásticos, sem esquecer o snobismo dos académicos, o escritor executou, com sucesso, a autópsia definitiva sobre a mais "monstruosa e antinatural das etiquetas". Um clássico.