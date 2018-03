"Uma mina levou a perna ao furriel rente ao joelho"

Ele era de um pelotão da companhia que nos vinha render e a quem estávamos a dar formação no mato.

Por Fernanda Cachão | 01:30

Estive dois anos certos na guerra. Fui de minha terra Gondemaria, Ourém, e a 31 de março de 1971 saí de Lisboa para a Guiné, donde retornei a 31 de março de 1973. Fui do Cais de Alcântara a bordo do Niassa, a ele regressei dois anos depois no Uíge. Sabia ao que ia - sabia que não ia encontrar coisa boa -, mas coisa alguma nos pode preparar para aquilo que se encontrou.

Entre o que me aconteceu, recordo um episódio - um, apenas, entre tantos - em 1972, pelo qual recebemos um louvor de António Spínola [nomeado governador militar da Guiné-Bissau em 1968, e de novo em 1972, no auge da Guerra Colonial] . Foi no mês de Fevereiro desse ano, tínhamos feito uma operação em que apreendemos muito material de guerra - e feito também mortos e feridos -, e tal como à ida regressávamos já de noite. Fomos atacados por canhões de recuo e cinco foguetões (que hoje se chamam mísseis), desde a fronteira com a Guiné-Conacri. Tínhamos chegado ao aquartelamento em Empada, e foi terrível. Corri pela vida, tal como os outros, enquanto os foguetões rebentavam bem perto de mim, bem perto de nós todos. Para fugir ao inferno, corremos para as valas para nos salvarmos.

Era também nas valas que tínhamos, por exemplo, munições e granadas para o caso de dar mais para o torto; quando eles atacavam com os RPG2 e os RPG7 e os lança-granadas com que costumavam queimar as tabancas.

No quartel, também tínhamos armas pesadas - canhões e os morteiros 107mm, que não estávamos autorizados a fotografar. Lembro-me de batermos o perímetro para podermos passar a noite mais descansados. Tivemos em Empada um ano e tal, tempo de grande inferno.

Rendição

Lembro ainda da ocasião em que fomos com parte da companhia que nos ia render para o mato. Já estávamos para sair de Empada, quinze dias antes do previsto, para Bissau - onde ficamos mais de um ano -, precisamente por causa do louvor que nos tinha atribuído António Spínola.

Era costume os que já lá estavam dar formação aos que os rendiam. E, por isso, nesse dia, fomos para o mato. Na coluna seguia primeiro um pelotão de milícia [indígenas], depois o nosso pelotão, onde eu ia, e, finalmente, um pelotão da nova companhia, dos que tinham vindo para ficarem no nosso lugar.

Sem que esperássemos, rebenta uma mina mesmo à frente do início do pelotão da nova companhia, que leva, rente ao joelho, a perna ao furriel. Como estávamos no mato, tivemos de fazer macas com casacos - como tantas vezes acontecia - e foi assim que o transportámos, em enorme sofrimento, mas nós também, que o víamos sem nada mais poder fazer. Como acontecia a tantos, o furriel acabou por escapar com vida, depois de transportado para a metrópole - como então se dizia - e com a perna amputada, puseram-lhe uma prótese. Pelo menos foi o que ouvi dizer mais tarde sobre aquele rapaz tão novo, à semelhança de todos nós que não tínhamos mais do que vinte e muito poucos anos.

Enquanto estivemos no mato, não tivemos quaisquer baixas. Só aconteceu quando já nada o fazia prever.

Estávamos já em Bissau. Jogava- -se às cartas na casa da guarda, quando um dos soldados, que estava internado na ala de psiquiatria do hospital, puxou de uma arma e disparou sobre os dois soldados que com ele jogavam. Matou-os com uma arma que estava no armeiro e que, depressa descobri, ser minha. Sem ter nada a ver com o caso, pensei logo que ainda ficava para trás, pois já estávamos de regresso marcado. Eles iam e eu ficava, mas felizmente tal não aconteceu. Eu e os outros todos pertencíamos à Companhia de Caçadores 3373, alcunhados de ‘Os Catedráticos de Empada’, julgo que por causa do comandante - que nos batizou - ser um homem de estudos.