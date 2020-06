Vá para fora cá dentro em segurança e conheça os encantos do Interior

Tranquilidade no meio da serra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com as praias com a lotação reduzida por causa das regras de distanciamento social, a alternativa é procurar o descanso longe da orla marítima. A ‘Domingo’ ajuda-o a escolher os melhores sítios para as suas férias.No coração da serra da, no distrito de Coimbra, há aldeias com muitas ...