Vacina é a melhor forma de prevenir a gripe

Crianças, idosos e doentes crónicos devem vacinar-se.

A gripe sazonal é uma infeção viral aguda que passa facilmente de pessoa para pessoa e circula durante todo o ano, em todo o Mundo, e pode ter complicações graves. Em Portugal, a gripe sazonal foi responsável, em 2016/17, por cerca de 4500 mortes por ano. Por isso, a prevenção e a vacinação, feita nesta época do ano, são as melhores armas para a combater.



A vacina contra a gripe não é obrigatória e a atual recomendação da OMS visa proteger as pessoas para as quais a doença constitui um perigo maior, ou seja, coloca ênfase na diminuição da mortalidade causada pela gripe e não na diminuição da sua incidência.



Entre os grupos particularmente sensíveis, para os quais a vacinação está recomendada, contam-se as mulheres grávidas; pessoas com 65 anos ou mais; residentes ou com internamentos prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde; portadores de doenças crónicas pulmonares (incluindo asma), cardíacas, renais e hepáticas ou com doenças que, pelas suas características, provocam diminuição da resistência às infeções (como o HIV/ /SIDA ou o cancro) e crianças com mais de seis meses.



Algumas pessoas podem sentir efeitos secundários ligeiros sendo os mais frequentes as reações locais (dor, eritema, formação de um nódulo duro no local da injeção) que podem ser facilmente resolvidas com a aplicação de gelo. Outras reações gerais de curta duração são febre e mialgias, sobretudo nas crianças. Outras reações imediatas de hipersensibilidade são muito raras.



A eficácia vacinal contra a infeção oscila entre 70 e 80 por cento em adultos jovens e nas formas muito severas da doença é superior: ronda os 95 por cento. Para receber a vacina basta falar com o médico assistente ou dirigir-se ao serviço de enfermagem do centro de saúde.